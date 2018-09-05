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    Глушаков: «Продолжаем обучение в высшей школе тренеров. Сегодня разбираем игру сборной России на ЧМ-2018»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как проходит его обучение в высшей школе тренеров.

    Капитан красно-белых выложил в инстаграме фото, на котором сидит на занятии вместе с Андреем Ещенко и братьями Комбаровыми.

    «Продолжаем обучение в высшей школе тренеров. Сегодня разбираем игру сборной России на Чемпионате мира-2018.

    По утрам на тренировках будем продолжать работать, чтобы все-таки стать частью разбора, а в дневное время обучаться разбирать игры», – написал Глушаков.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    05.09.2018 18:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 сентября 2018, 23:49

      Высшие курсы горького опыта за 250 тыс. рублей...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 22:46

      Что не игрок ,то тренер.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      andromend 5 сентября 2018, 22:00

      А что Денис среднюю школу хоть закончил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 5 сентября 2018, 20:19

      Сборную команду" Миллерова" скоро возглавит тренер Глушаков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 сентября 2018, 18:40

      Богата будет земля российская "тренерами"....

      5
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