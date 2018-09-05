Глушаков: «Продолжаем обучение в высшей школе тренеров. Сегодня разбираем игру сборной России на ЧМ-2018»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как проходит его обучение в высшей школе тренеров.

Капитан красно-белых выложил в инстаграме фото, на котором сидит на занятии вместе с Андреем Ещенко и братьями Комбаровыми.

«Продолжаем обучение в высшей школе тренеров. Сегодня разбираем игру сборной России на Чемпионате мира-2018.

По утрам на тренировках будем продолжать работать, чтобы все-таки стать частью разбора, а в дневное время обучаться разбирать игры», – написал Глушаков.