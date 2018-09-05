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  • Глушаков: «Продолжаем обучение в высшей школе тренеров. Сегодня разбираем игру сборной России на ЧМ-2018»

Глушаков: «Продолжаем обучение в высшей школе тренеров. Сегодня разбираем игру сборной России на ЧМ-2018»

5 сентября 2018, 18:33
6

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как проходит его обучение в высшей школе тренеров.

Капитан красно-белых выложил в инстаграме фото, на котором сидит на занятии вместе с Андреем Ещенко и братьями Комбаровыми.

«Продолжаем обучение в высшей школе тренеров. Сегодня разбираем игру сборной России на Чемпионате мира-2018.

По утрам на тренировках будем продолжать работать, чтобы все-таки стать частью разбора, а в дневное время обучаться разбирать игры», – написал Глушаков.

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Публикация от text (@glushak8)

Источник: Instagram
Россия. Кубок Спартак Россия Комбаров Кирилл Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Ещенко Андрей
Комментарии (6)
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acer2003
1536162010
Богата будет земля российская "тренерами"....
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VVM1964
1536165167
Те еще тренеры )))
Ответить
fanchik
1536167948
Сборную команду" Миллерова" скоро возглавит тренер Глушаков.
Ответить
andromend
1536174007
А что Денис среднюю школу хоть закончил?
Ответить
zigbert
1536176777
Что не игрок ,то тренер.
Ответить
Рубик Докоян
1536180564
Высшие курсы горького опыта за 250 тыс. рублей...
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