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  • Федун: «Кажется, кто-то шаманит против «Спартака». Ни у кого столько проблем с крестами не было»

Федун: «Кажется, кто-то шаманит против «Спартака». Ни у кого столько проблем с крестами не было»

5 сентября 2018, 16:58
39

Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун предположил, что на команду могли навести порчу. По словам руководителя, ни в одной другом российском клубе футболисты так часто не травмировали крестообразные связки.

«Потеря двух центральных защитников – проблема. Кажется, кто-то шаманит против «Спартака»: ни у кого проблем с «крестами» столько не было. Это серьезнейший удар. У нас два центральных защитника осталось, с этой проблемой надо что-то думать», – сказал Федун.

В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) порвал крестообразную связку левого коленного сустава защитник «Спартака» Самуэль Жиго. В июне 2017 года аналогичную травму получил полузащитник Роман Зобнин, спустя два месяца порвал «кресты» хавбек Артем Тимофеев. В январе этого года в товарищеской матче на сборах такое же повреждение получил защитник Георгий Джикия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (39)
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тщмек 19
1536156278
Эти проблемы с коленными суставами хорошо известны тем видам спорта, которые сидят на химии - под допингом все прекрасно, а вот когда приходится выгонять анабол перед контролем, обычные нагрузки ломают. Спроси лучше у Карреры, как он нашаманил чемпионство пару лет назад.
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Мары
1536156529
У этого шамана наверняка есть фамилия и отчество.
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Tajik-za Zenit
1536156588
Интересно кто против зенита шаманить
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bset
1536158076
Ага. И стольких лет без трофеев. И стольких вылетов из еврокубков от слабых команд.
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Zenmaster
1536158737
У Зенита за пол года -- уже у троих -- тоже надо разбираться !!!
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oyabun
1536159282
Недостойно Президенту клуба при каждой неприятности кивать на неких мифических шаманов. Может лучше разобраться с физподготовкой в команде? Хотя это ведь гораздо сложнее.. )
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Боцман59rus
1536159993
...это ты в штаб набрал шаманов, вместо квалифицированных физиотерапевтов.)))))
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Diesel133
1536161268
как-то смешно слышать такое от большого бизнесмена...
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amazonaws
1536170944
Шерше ля ФАМ??? По имени ВЕДЬМА? Федун жалуется, что кто-то шаманит против его команды! Федуну пора прекращать криминальные игры с судьями и чиновниками РФС! Спартак от этого только проигрывает, а чиновники РФС и судьи набивают свои карманы БОЛЬШИМИ деньгами, а на Спартак им НАПЛЕВАТЬ! Собственное благополучие им важнее Спартака. Они, с "лёгкой" руки Федуна, превратили Спартак в дойную финансовую корову и делают РЕКОРДНЫЕ коррупционные НАДОИ каждый сезон. Бешено обогащаются за счёт цены федуновского вопроса! Федун ищет ВЕДЬМ, а они в РФС засели - НЕЩАДНО и систематически, из года в год, ДОЯТ Спартак, а потом Федун ПЛАЧЕТСЯ, что с деньгами НАПРЯГ и много ПОТЕРЯЛ. Федуну ГРЕХ жаловаться! С деньгами у него полный порядок! Сорит налево и направо, а потом ПРИКИДЫВАЕТСЯ бедным родственником. Это крокодильи слёзы и веры им НЕТ! Очень много денег Федун потерял по своей ДУРОСТИ, а теперь сваливает на других и ищет не пойми какие отговорки. У Спартака плохо выстроена игра в атаке. По забитым голам Спартак занимает 8-9 место в чемпионате. Вот и судите сами о качестве и "стабильности" игры Спартака. Игра Спартака очень ПЛОХОГО качества с упором на судейскую помощь. Спартак выезжает только за счёт скандальной работы наших судей. Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати. Такие деньги нашим судьям не снились даже в самом кошмарном СНЕ! В чемпионате России судьи работают под заказ! В Европе такого скандального судейства НЕТ и поэтому Спартак ежегодно ПРОВАЛИВАЕТ.
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zigbert
1536174169
Все это очень смешно ,если бы не было так грустно.
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