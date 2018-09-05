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    Федун: «Кажется, кто-то шаманит против «Спартака». Ни у кого столько проблем с крестами не было»

    Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун предположил, что на команду могли навести порчу. По словам руководителя, ни в одной другом российском клубе футболисты так часто не травмировали крестообразные связки.

    «Потеря двух центральных защитников – проблема. Кажется, кто-то шаманит против «Спартака»: ни у кого проблем с «крестами» столько не было. Это серьезнейший удар. У нас два центральных защитника осталось, с этой проблемой надо что-то думать», – сказал Федун.

    В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) порвал крестообразную связку левого коленного сустава защитник «Спартака» Самуэль Жиго. В июне 2017 года аналогичную травму получил полузащитник Роман Зобнин, спустя два месяца порвал «кресты» хавбек Артем Тимофеев. В январе этого года в товарищеской матче на сборах такое же повреждение получил защитник Георгий Джикия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2018 16:58
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 сентября 2018, 10:26

      Физиотерапевта смени, гений. А иначе начнешь в вуду верить.

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 6 сентября 2018, 07:36

      Один из способов не допустить Спартак до чемпионства, это грубая, безнаказанная игра против лидеров команды.

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 22:02

      Все это очень смешно ,если бы не было так грустно.

      6
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      Рейтинг: +1297

      compka 5 сентября 2018, 21:59

      всё возвращается

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 5 сентября 2018, 21:09

      Шерше ля ФАМ???
      По имени ВЕДЬМА?
      Федун жалуется, что кто-то шаманит против его команды!

      Федуну пора прекращать криминальные игры с судьями и чиновниками РФС!
      Спартак от этого только проигрывает, а чиновники РФС и судьи набивают свои карманы БОЛЬШИМИ деньгами, а на Спартак им НАПЛЕВАТЬ!
      Собственное благополучие им важнее Спартака.
      Они, с "лёгкой" руки Федуна, превратили Спартак в дойную финансовую корову и делают РЕКОРДНЫЕ коррупционные НАДОИ каждый сезон.
      Бешено обогащаются за счёт цены федуновского вопроса!
      Федун ищет ВЕДЬМ, а они в РФС засели - НЕЩАДНО и систематически, из года в год, ДОЯТ Спартак, а потом Федун ПЛАЧЕТСЯ, что с деньгами НАПРЯГ и много ПОТЕРЯЛ.

      Федуну ГРЕХ жаловаться!
      С деньгами у него полный порядок!
      Сорит налево и направо, а потом ПРИКИДЫВАЕТСЯ бедным родственником.
      Это крокодильи слёзы и веры им НЕТ!
      Очень много денег Федун потерял по своей ДУРОСТИ, а теперь сваливает на других и ищет не пойми какие отговорки.

      У Спартака плохо выстроена игра в атаке.
      По забитым голам Спартак занимает 8-9 место в чемпионате.
      Вот и судите сами о качестве и "стабильности" игры Спартака.
      Игра Спартака очень ПЛОХОГО качества с упором на судейскую помощь.
      Спартак выезжает только за счёт скандальной работы наших судей.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
      Такие деньги нашим судьям не снились даже в самом кошмарном СНЕ!
      В чемпионате России судьи работают под заказ!
      В Европе такого скандального судейства НЕТ и поэтому Спартак ежегодно ПРОВАЛИВАЕТ.

      -2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 сентября 2018, 21:03

      Можно и на шаманов стрелки перевести, или нанюхаться ссаных тряпок и анаболики сюда приплести. Чего только "знатоки" по физподготовке футболистов и их реабилитации не наговорят...

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 сентября 2018, 20:41

      Гиннер нанял бурятских шаманов, все знают!

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 5 сентября 2018, 20:39

      Батюшку надо пригласить с кадилом и святой водой.

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > vitvik 5 сентября 2018, 21:36

      Космодром "Восточный" подтверждает.

      5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 сентября 2018, 20:10

      Так съездил был уже к какому едрическому шаману в Перу, денег вагоном, всю команду бы свозил, чтоб всех злых духов отвели от ребят. Чего жаловаться? Нужно действия какие делать.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 5 сентября 2018, 18:43

      Скоро дело дойдёт до того, что в командах введут должность клубного священника, чтобы порчу снимал. В армии до этой должности уже несколько лет назад додумались, дошла очередь до футбола. Только проблема в том, что в клубах есть люди различных конфессий и, о ужас - атеисты! С ними-то, что делать? Кстати, в армии, кроме православных попов, я не слышал ни о муллах, ни о раввинах или ламах...

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