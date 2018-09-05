Федун: «Кажется, кто-то шаманит против «Спартака». Ни у кого столько проблем с крестами не было»

Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун предположил, что на команду могли навести порчу. По словам руководителя, ни в одной другом российском клубе футболисты так часто не травмировали крестообразные связки.

«Потеря двух центральных защитников – проблема. Кажется, кто-то шаманит против «Спартака»: ни у кого проблем с «крестами» столько не было. Это серьезнейший удар. У нас два центральных защитника осталось, с этой проблемой надо что-то думать», – сказал Федун.

В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) порвал крестообразную связку левого коленного сустава защитник «Спартака» Самуэль Жиго. В июне 2017 года аналогичную травму получил полузащитник Роман Зобнин, спустя два месяца порвал «кресты» хавбек Артем Тимофеев. В январе этого года в товарищеской матче на сборах такое же повреждение получил защитник Георгий Джикия.