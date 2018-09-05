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  • Каррера лайкнул пост о том, что Мельгарехо нужно дать российский паспорт

Каррера лайкнул пост о том, что Мельгарехо нужно дать российский паспорт

5 сентября 2018, 16:43
12

Аккаунт болельщиков «Спартака» в инстаграме Spartak Redwhitenews предложил своим подписчикам проголосовать за то, чтобы полузащитник команды Лоренцо Мельгарехо получил российское гражданство.

«Ставь лайк, если хочешь, чтобы ему дали российский паспорт», – говорится в тексте публикации.

Помимо остальных пост лайкнул и главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Парагваец выступает за столичный клуб с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых четыре матча, отметившись одним голом.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо Каррера Массимо
Комментарии (12)
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piligrim1986
1536155528
ну а почему нет?
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hevbn 28
1536155847
А в чём тут смысл , на сколько я знаю легионерами у нас считаются те кто не может играть за сборную России , а Лоренцо как раз и не может потому что он заигран за Парагвай и при чём не в каких то там товарниках , а в самых настоящих официальных матчах. Так что прибытка Спартаку от Российского паспорта Мельгарехо не будет никакого , разве, что сам Лоренцо сможет претендовать на льготы от государства .
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Project Бабангида
1536156197
вчера вечером в твите написал - "пиндосы козлы" утром смотрю, Трамп лайкнул
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giluxa1963
1536156293
новый лозунг -каждой свинье по российскому паспорту
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Мары
1536156618
Пойду и я отмечусь. Нам качественные защитники не помешают.
Ответить
Артурка32
1536158044
пипец теперь у нас новости кто кому лайк поставил)))) а кому то еще делать нечего следить за этими лайками
Ответить
oyabun
1536159700
Детский садик Ромашка какой то! Сейчас вот после этих Лайков наш Президент во внеочередном порядке издаст Указ о присвоении гражданства России Мельгарехо. ))
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zigbert
1536173642
Российский паспорт Мельгарехо будет полезен не для привлечения в сборную России а больше для не отвлечения на игры сборной Парагвая.
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