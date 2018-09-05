Каррера лайкнул пост о том, что Мельгарехо нужно дать российский паспорт

Российский паспорт Мельгарехо будет полезен не для привлечения в сборную России а больше для не отвлечения на игры сборной Парагвая.
Аккаунт болельщиков «Спартака» в инстаграме Spartak Redwhitenews предложил своим подписчикам проголосовать за то, чтобы полузащитник команды Лоренцо Мельгарехо получил российское гражданство.
«Ставь лайк, если хочешь, чтобы ему дали российский паспорт», – говорится в тексте публикации.
Помимо остальных пост лайкнул и главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
Парагваец выступает за столичный клуб с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых четыре матча, отметившись одним голом.