Каррера лайкнул пост о том, что Мельгарехо нужно дать российский паспорт

Аккаунт болельщиков «Спартака» в инстаграме Spartak Redwhitenews предложил своим подписчикам проголосовать за то, чтобы полузащитник команды Лоренцо Мельгарехо получил российское гражданство.

«Ставь лайк, если хочешь, чтобы ему дали российский паспорт», – говорится в тексте публикации.

Помимо остальных пост лайкнул и главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Парагваец выступает за столичный клуб с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых четыре матча, отметившись одним голом.