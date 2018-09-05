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    Каррера лайкнул пост о том, что Мельгарехо нужно дать российский паспорт

    Аккаунт болельщиков «Спартака» в инстаграме Spartak Redwhitenews предложил своим подписчикам проголосовать за то, чтобы полузащитник команды Лоренцо Мельгарехо получил российское гражданство.

    «Ставь лайк, если хочешь, чтобы ему дали российский паспорт», – говорится в тексте публикации.

    Помимо остальных пост лайкнул и главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

    Парагваец выступает за столичный клуб с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых четыре матча, отметившись одним голом.

    Источник: Instagram

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    05.09.2018 16:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 21:54

      Российский паспорт Мельгарехо будет полезен не для привлечения в сборную России а больше для не отвлечения на игры сборной Парагвая.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 5 сентября 2018, 18:01

      Детский садик Ромашка какой то! Сейчас вот после этих Лайков наш Президент во внеочередном порядке издаст Указ о присвоении гражданства России Мельгарехо. ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > oyabun 5 сентября 2018, 23:06

      И не таким гражданство дают, если они подходят под требования законодательства. Грамотный юрист нужен в этой ситуации, а не указ президента.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 5 сентября 2018, 17:34

      пипец теперь у нас новости кто кому лайк поставил))))
      а кому то еще делать нечего следить за этими лайками

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 сентября 2018, 17:10

      Пойду и я отмечусь.
      Нам качественные защитники не помешают.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 сентября 2018, 17:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      новый лозунг -каждой свинье по российскому паспорту

      -4
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      ...
      Рейтинг: +107

      Nik SM > giluxa1963 5 сентября 2018, 19:27

      Весь диван ты пропердел)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 5 сентября 2018, 17:03

      вчера вечером в твите написал - "пиндосы козлы" утром смотрю, Трамп лайкнул

      8
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 сентября 2018, 16:57

      А в чём тут смысл , на сколько я знаю легионерами у нас считаются те кто не может играть за сборную России , а Лоренцо как раз и не может потому что он заигран за Парагвай и при чём не в каких то там товарниках , а в самых настоящих официальных матчах. Так что прибытка Спартаку от Российского паспорта Мельгарехо не будет никакого , разве, что сам Лоренцо сможет претендовать на льготы от государства .

      4
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > hevbn 28 5 сентября 2018, 17:01

      "15 ноября 2012 года Лоренсо дебютировал за сборную Парагвая в товарищеском матче против сборной Гватемалы, заменив во втором тайме Мигеля Самудио. Вызывался на ряд отборочных матчей чемпионата мира 2014 года, но на поле ни разу не вышел. 14 августа 2013 года вышел на замену вместо Мигеля Самудио в товарищеском матче со сборной Германии в Кайзерслаутерне (3:3). После этого за национальную команду Парагвая больше не выступал". Тяжело было заглянуть в вики, правда?

      4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Владимирыч 5 сентября 2018, 17:04

      Не знал , спасибо за исправление , но мне казалось, что Мельгарехо играл на каком то из последних кубках Америки.

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 сентября 2018, 16:52

      ну а почему нет?

      1
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