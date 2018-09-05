Переход Мораты в «Милан» сорвался из-за смены владельца итальянского клуба

Нападающий «Челси» Альваро Мората был близок к переходу в «Милан» этим летом.

Итальянский журналист Фабрицио Романо утверждает, что футболист хотел покинуть Лондон и сделал возвращение в Италию своим главным приоритетом.

«Челси» приобрел испанца у «Реала» 2017 году за 60 миллионов фунтов стерлингов. Но в итоге форвард забил лишь три гола в 23 матчах во второй половине прошлого сезона и не попал в заявку сборную Испании на чемпионат мира-2018.

По информации Романо, Мората согласился на переезд в Италию, но сделка отменилась из-за смены владельца в «Милане».