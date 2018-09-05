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    Вице-президент «Барселоны»: «Я читал, что Погба несчастлив в «МЮ». Но я не слышал, чтобы он говорил о желании перейти в наш клуб»

    Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре назвал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба футболистом бесспорного качества. Руководитель заявил, что слышал о проблемах француза в английском клубе.

    Ранее сообщалось, что у Погба конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью и он может переехать в столицу Каталонии.

    «Заинтересованы ли мы по-прежнему в Поле Погба? Мы не говорим об игроках других команд.

    Я читал, что Погба несчастлив «Манчестер Юнайтед». И его агент Мино Райола был очень решителен, когда попросил клуб продать его. Но я не читал, чтобы он говорил о желании перейти в «Барселону».

    Несомненно, это игрок бесспорного качества в глазах любого», – сказал Местре.

    Источник: Tribalfootball

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    05.09.2018 12:50
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