Вице-президент «Барселоны»: «Я читал, что Погба несчастлив в «МЮ». Но я не слышал, чтобы он говорил о желании перейти в наш клуб»

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре назвал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба футболистом бесспорного качества. Руководитель заявил, что слышал о проблемах француза в английском клубе.

Ранее сообщалось, что у Погба конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью и он может переехать в столицу Каталонии.

«Заинтересованы ли мы по-прежнему в Поле Погба? Мы не говорим об игроках других команд.

Я читал, что Погба несчастлив «Манчестер Юнайтед». И его агент Мино Райола был очень решителен, когда попросил клуб продать его. Но я не читал, чтобы он говорил о желании перейти в «Барселону».

Несомненно, это игрок бесспорного качества в глазах любого», – сказал Местре.