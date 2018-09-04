Агент Головина: «Восстановление Александра идет по намеченному графику»

Футбольный агент Олег Артeмов, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, как футболист проходит реабилитацию после травмы.

На тренировке команды 8 августа россиянин повредил связки голеностопа. Сегодня 22-летний хавбек приступил к беговой работе.

«Пока Александр Головин занимается по индивидуальной программе. Через некоторое время он должен приступить к работе с мячом. Восстановление идeт согласно намеченному графику», – сказал Артeмов.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом за 30 миллионов евро.