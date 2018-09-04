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На «Лужники» могут вернуться беговые дорожки

4 сентября 2018, 11:14
7

Столичный стадион «Лужники» в будущем может принять крупные легкоатлетические соревнования. В 2013 году арена принимала чемпионат мира по легкой атлетике, после чего был закрыт на реконструкцию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Первоначальный проект реконструкции БСА «Лужники» предусматривал возможность временного демонтажа нижнего яруса трибун для размещения на их месте беговых дорожек.

«Такой проект рассматривался с подачи нашей федерации. При его реализации наш стадион стал бы похож на парижский, где нижние ряды трибун выдвижные. И при их складывании беговые дорожки освобождаются, когда есть необходимость проведения легкоатлетических соревнований. Но это довольно-таки дорогостоящая штука, и когда принимали окончательный проект реконструкции «Лужников», то от этого предложения отказались.

Но тем не менее и в окончательном проекте существует план трансформации стадиона для проведения легкоатлетических соревнований. Несколько месяцев назад я слышал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что город готов проводить на БСА соревнования по легкой атлетике, если будет необходимость. И реконструкция не потребует больших затрат», – рассказал член президиума ВФЛА, член совета ИААФ Михаил Бутов.

«Лужники» на ЧМ-2018 приняли семь матчей, в том числе игру открытия турнира и финал.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира
Комментарии (7)
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Denis SPb
1536050383
Ну без проблем: за лярд-другой подготовят стадион хоть к конным скачкам или водным баталиям с настоящими кораблями))))) Это же совсем недорого!!!)))
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тщмек 19
1536053433
Все, куда Собячкин влезает, приобретает полусовковый-полураспилочный характер. Как говорится, можно собирать бесконечно, но все равно на выходе пулемет.
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vladimir-7
1536065692
Реконструкция по-Собянински заключалась в том, чтобы покрасить фасад старого стадиона и установить кресла, а деньги в карманы. Теперь Сабянин не может найти применение этому стадиону, а Путе обещал. Кому он теперь нужен с такой арендой. Отдай бесплатно детям, пусть они там поиграют, а не во дворах.
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Алеха32
1536065805
Собянуну путин сказал ,ты видел как мы с мудко зениту аруну отстранили? А ты самый крупный стадио отстроил дешевле чем мы, думай что делать будешь собянин и путену доклад.
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ivanthebest
1536068912
Ну ах..еть теперь) Архитекторы-распилочники х..евы.
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zigbert
1536074342
Погодите еще додумаются провести на БСА чемпионат по водным видам спорта. Денег на это у нас не пожалеют.
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Старикан
1536586166
Шото я не понимаю...разве ещё не всех наших легкоатлетов дисквалифицировали? Для кого и чего строить-то? Или больше не осталось мест где деньги можно отмывать?
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