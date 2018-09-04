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    На «Лужники» могут вернуться беговые дорожки

    Столичный стадион «Лужники» в будущем может принять крупные легкоатлетические соревнования. В 2013 году арена принимала чемпионат мира по легкой атлетике, после чего был закрыт на реконструкцию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

    Первоначальный проект реконструкции БСА «Лужники» предусматривал возможность временного демонтажа нижнего яруса трибун для размещения на их месте беговых дорожек.

    «Такой проект рассматривался с подачи нашей федерации. При его реализации наш стадион стал бы похож на парижский, где нижние ряды трибун выдвижные. И при их складывании беговые дорожки освобождаются, когда есть необходимость проведения легкоатлетических соревнований. Но это довольно-таки дорогостоящая штука, и когда принимали окончательный проект реконструкции «Лужников», то от этого предложения отказались.

    Но тем не менее и в окончательном проекте существует план трансформации стадиона для проведения легкоатлетических соревнований. Несколько месяцев назад я слышал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что город готов проводить на БСА соревнования по легкой атлетике, если будет необходимость. И реконструкция не потребует больших затрат», – рассказал член президиума ВФЛА, член совета ИААФ Михаил Бутов.

    «Лужники» на ЧМ-2018 приняли семь матчей, в том числе игру открытия турнира и финал.

    Источник: ТАСС

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    04.09.2018 11:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 10 сентября 2018, 16:29

      Шото я не понимаю...разве ещё не всех наших легкоатлетов дисквалифицировали? Для кого и чего строить-то? Или больше не осталось мест где деньги можно отмывать?

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 18:19

      Погодите еще додумаются провести на БСА чемпионат по водным видам спорта. Денег на это у нас не пожалеют.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 сентября 2018, 16:48

      Ну ах..еть теперь) Архитекторы-распилочники х..евы.

      2
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 4 сентября 2018, 15:56

      Собянуну путин сказал ,ты видел как мы с мудко зениту аруну отстранили? А ты самый крупный стадио отстроил дешевле чем мы, думай что делать будешь собянин и путену доклад.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 сентября 2018, 15:54

      Реконструкция по-Собянински заключалась в том, чтобы покрасить
      фасад старого стадиона и установить кресла, а деньги в карманы.
      Теперь Сабянин не может найти применение этому стадиону, а Путе
      обещал. Кому он теперь нужен с такой арендой. Отдай бесплатно
      детям, пусть они там поиграют, а не во дворах.

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 4 сентября 2018, 12:30

      Все, куда Собячкин влезает, приобретает полусовковый-полураспилочный характер. Как говорится, можно собирать бесконечно, но все равно на выходе пулемет.

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 4 сентября 2018, 11:39

      Ну без проблем: за лярд-другой подготовят стадион хоть к конным скачкам или водным баталиям с настоящими кораблями))))) Это же совсем недорого!!!)))

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