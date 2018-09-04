На «Лужники» могут вернуться беговые дорожки

Столичный стадион «Лужники» в будущем может принять крупные легкоатлетические соревнования. В 2013 году арена принимала чемпионат мира по легкой атлетике, после чего был закрыт на реконструкцию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Первоначальный проект реконструкции БСА «Лужники» предусматривал возможность временного демонтажа нижнего яруса трибун для размещения на их месте беговых дорожек.

«Такой проект рассматривался с подачи нашей федерации. При его реализации наш стадион стал бы похож на парижский, где нижние ряды трибун выдвижные. И при их складывании беговые дорожки освобождаются, когда есть необходимость проведения легкоатлетических соревнований. Но это довольно-таки дорогостоящая штука, и когда принимали окончательный проект реконструкции «Лужников», то от этого предложения отказались.

Но тем не менее и в окончательном проекте существует план трансформации стадиона для проведения легкоатлетических соревнований. Несколько месяцев назад я слышал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что город готов проводить на БСА соревнования по легкой атлетике, если будет необходимость. И реконструкция не потребует больших затрат», – рассказал член президиума ВФЛА, член совета ИААФ Михаил Бутов.

«Лужники» на ЧМ-2018 приняли семь матчей, в том числе игру открытия турнира и финал.