Роналдиньо: «Надеюсь, «Барселона» закрепит за Месси номер 10 навсегда»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо заявил, что «Барселоне» стоит вывести из обращения номер 10 после завершения карьеры Лионелем Месси.

«Думаю, что, когда Месси завершит карьеру, а я надеюсь, что это будет не скоро, «Барселона» закрепит за ним номер 10 навсегда, чтобы никто больше не мог взять его.

Месси – лучший игрок в истории клуба и сделал то, чего больше никто не смог. Надеюсь, что его карьера будет продолжаться еще 20 лет.

Все любители футбола хотят видеть Месси на высоком уровне долгое время», – считает бразилец.

Форвард сборной Аргентины выступает за «Барселону» всю свою профессиональную карьеру.