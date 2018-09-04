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    Роналдиньо: «Надеюсь, «Барселона» закрепит за Месси номер 10 навсегда»

    Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо заявил, что «Барселоне» стоит вывести из обращения номер 10 после завершения карьеры Лионелем Месси.

    «Думаю, что, когда Месси завершит карьеру, а я надеюсь, что это будет не скоро, «Барселона» закрепит за ним номер 10 навсегда, чтобы никто больше не мог взять его.

    Месси – лучший игрок в истории клуба и сделал то, чего больше никто не смог. Надеюсь, что его карьера будет продолжаться еще 20 лет.

    Все любители футбола хотят видеть Месси на высоком уровне долгое время», – считает бразилец.

    Форвард сборной Аргентины выступает за «Барселону» всю свою профессиональную карьеру.

    Источник: The Sun

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    04.09.2018 08:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 17:34

      Без разницы. Как решит руководство ,так и будет. Но пока еще рано об этом говорить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 4 сентября 2018, 11:44

      А по мне пусть все остается как будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 4 сентября 2018, 08:52

      Согласен

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 сентября 2018, 08:30

      а мне такие как рональдиньо более симпатичны, чем карьеристы типа месси и роналду! взять и прострать весь свой талант а не выдавливать его из тюбика до последней капли, это даже как то по русски. хотя в потенциале рональдиньо получше этих вечных номинантов на пальмовую ветвь.
      не спорте со мной , это мая позиция

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Project Бабангида 4 сентября 2018, 13:38

      роналдиньо был новой кровью для барсы ! сколько его таланта черпанул месси от него это мы видим до сих пор. жаль конечно что он начал куражить еще бы мог играть !

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 сентября 2018, 08:30

      А зачем?

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