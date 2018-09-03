Снейдер проведет прощальный матч за сборную Голландии 6 сентября

Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер 6 сентября проведет прощальный матч за национальную команду. В этот день голландцы в Амстердаме сыграют товарищеский матч против сборной Перу.

«Шестого сентября я сыграю свой последний матч за сборную Голландии. Я много лет выступал за свою страну. И очень благодарен за это.

Это не конец моей футбольной карьеры. Я все еще силен и голоден до футбола», – написал Снейдер.

34-летний Снейдер дебютировал в сборной Голландии в апреле 2003 года в возрасте 18 лет. Он становился бронзовым призером Евро-2004, серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира. На его счету 31 гол. Он является действующим рекордсменом команды по проведенным матчам – 133.