Примера. «Барселона» забила восемь мячей «Уэске»

«Барселона» разгромила «Уэску» в матче 3-го тура чемпионата Испании со счетом 8:2. Каталонцы набрали 9 очков и возглавили турнирную таблицу. «Уэска» с 4 очками идет 13-й.

В другом матче «Алавес» обыграл «Эспаньол» – 2:1.

Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

Алавес – Эспаньол – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Баптистао (с пенальти), 42; 1:1 – Борха, 57; 2:1 – Собрино, 59.

Барселона – Уэска – 8:2 (3:2)

Голы: 0:1 – Кучо, 3; 1:1 – Месси, 16; 2:1 – Пулидо (в свои ворота), 24; 3:1 – Суарес, 39; 3:2 – Гальяр, 42; 4:2 – Дембеле, 48; 5:2 – Ракитич, 52; 6:2 – Месси, 61; 7:2 – Альба, 81; 8:2 – Суарес (с пенальти), 90+3.

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