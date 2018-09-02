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    Примера. «Барселона» забила восемь мячей «Уэске»

    «Барселона» разгромила «Уэску» в матче 3-го тура чемпионата Испании со счетом 8:2. Каталонцы набрали 9 очков и возглавили турнирную таблицу. «Уэска» с 4 очками идет 13-й.

    В другом матче «Алавес» обыграл «Эспаньол» – 2:1.

    Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

    Алавес – Эспаньол – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Баптистао (с пенальти), 42; 1:1 – Борха, 57; 2:1 – Собрино, 59.

    Барселона – Уэска – 8:2 (3:2)

    Голы: 0:1 – Кучо, 3; 1:1 – Месси, 16; 2:1 – Пулидо (в свои ворота), 24; 3:1 – Суарес, 39; 3:2 – Гальяр, 42; 4:2 – Дембеле, 48; 5:2 – Ракитич, 52; 6:2 – Месси, 61; 7:2 – Альба, 81; 8:2 – Суарес (с пенальти), 90+3.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2018 21:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 09:57

      С волевой победой Барса!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 2 сентября 2018, 23:18

      Ну дак, уровни несопоставимы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 2 сентября 2018, 22:56

      Счет говорит сам за себя.хороший тренировочный поединок.и все было бы совсем здорово,но два забитых мяча дались дебютантам Ла Лиги недопустимо легко.и это более,чем тревожный звонок.

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 сентября 2018, 22:03

      уэска не надо было злить барсу!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 2 сентября 2018, 22:01

      мои соболезнования уэске! просто по регламенту , встречи с этим катком ей было никак не избежать

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 сентября 2018, 21:58

      Могла в два раза больше забить, но проблема в другом: первыми пропустили, и при счёте 3-1, опять позволили Уэске вернуться в игру на 3-2. Как-то легко мячи влетали в наши ворота. Мне кажется, что Вальверде решил отказаться от прошлогодних 4-4-2 в пользу привычной для Барсы испанки 4-3-3. И опять же, кажется, (я же не эксперт, может и не прав) что из-за этого защита стала более рыхлой. Такое впечатление, что вылет от Ромы в ЛЧ + 5:4 от Леванте в конце прошлого сезона + уход Паулиньо заставил Эрнесто задуматься о смене курса в тактике. По-моему, зря. Да, так веселее будет в плане голов и зрелищности, но для ЛЧ это плохой аргумент.
      Ну а так, поживём-увидим, прав я или нет.

      5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 2 сентября 2018, 21:45

      Покуражились

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