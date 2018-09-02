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Примера. «Барселона» забила восемь мячей «Уэске»

2 сентября 2018, 21:43
7

«Барселона» разгромила «Уэску» в матче 3-го тура чемпионата Испании со счетом 8:2. Каталонцы набрали 9 очков и возглавили турнирную таблицу. «Уэска» с 4 очками идет 13-й.

В другом матче «Алавес» обыграл «Эспаньол» – 2:1.

Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

Алавес – Эспаньол – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Баптистао (с пенальти), 42; 1:1 – Борха, 57; 2:1 – Собрино, 59.

Барселона – Уэска – 8:2 (3:2)

Голы: 0:1 – Кучо, 3; 1:1 – Месси, 16; 2:1 – Пулидо (в свои ворота), 24; 3:1 – Суарес, 39; 3:2 – Гальяр, 42; 4:2 – Дембеле, 48; 5:2 – Ракитич, 52; 6:2 – Месси, 61; 7:2 – Альба, 81; 8:2 – Суарес (с пенальти), 90+3.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Уэска Алавес Эспаньол
Комментарии (7)
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Yev
1535913931
Покуражились
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Cules2013
1535914683
Могла в два раза больше забить, но проблема в другом: первыми пропустили, и при счёте 3-1, опять позволили Уэске вернуться в игру на 3-2. Как-то легко мячи влетали в наши ворота. Мне кажется, что Вальверде решил отказаться от прошлогодних 4-4-2 в пользу привычной для Барсы испанки 4-3-3. И опять же, кажется, (я же не эксперт, может и не прав) что из-за этого защита стала более рыхлой. Такое впечатление, что вылет от Ромы в ЛЧ + 5:4 от Леванте в конце прошлого сезона + уход Паулиньо заставил Эрнесто задуматься о смене курса в тактике. По-моему, зря. Да, так веселее будет в плане голов и зрелищности, но для ЛЧ это плохой аргумент. Ну а так, поживём-увидим, прав я или нет.
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Project Бабангида
1535914905
мои соболезнования уэске! просто по регламенту , встречи с этим катком ей было никак не избежать
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dinar7777dinar
1535914980
уэска не надо было злить барсу!
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Vladarg
1535918163
Счет говорит сам за себя.хороший тренировочный поединок.и все было бы совсем здорово,но два забитых мяча дались дебютантам Ла Лиги недопустимо легко.и это более,чем тревожный звонок.
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VSt
1535919534
Ну дак, уровни несопоставимы
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zigbert
1536044222
С волевой победой Барса!
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