Чалов: «Не слежу за бомбардирской гонкой»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча 6-го тура РПЛ против «Урала» (4:0) поделился мнением о своей игре.

Форвард сделал хет-трик и возглавил список лучших бомбардиров чемпионата.

– Ожидали от себя, что удастся забить три мяча?

– Об этом вообще не думал. Первый гол был курьезный, во втором хорошо разыграли, а в третьем не сильно попал по мячу, но он залетел.

– Вы возглавили гонку бомбардиров. Будете сражаться до последнего?

– Не слежу за этим, честно говоря. Главное, чтобы у ЦСКА все было хорошо. Как нападающий хочу забивать в каждой игре и становиться лучше.

Чалов, какой же ты удивительный!