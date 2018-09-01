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    Чалов: «Не слежу за бомбардирской гонкой»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча 6-го тура РПЛ против «Урала» (4:0) поделился мнением о своей игре.

    Форвард сделал хет-трик и возглавил список лучших бомбардиров чемпионата.

    – Ожидали от себя, что удастся забить три мяча?

    – Об этом вообще не думал. Первый гол был курьезный, во втором хорошо разыграли, а в третьем не сильно попал по мячу, но он залетел.

    – Вы возглавили гонку бомбардиров. Будете сражаться до последнего?

    – Не слежу за этим, честно говоря. Главное, чтобы у ЦСКА все было хорошо. Как нападающий хочу забивать в каждой игре и становиться лучше.

    Чалов, какой же ты удивительный!

    Источник: Rusfootball.info

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    01.09.2018 21:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 11:30

      У Чалова все задатки стать лидером ЦСКА.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 сентября 2018, 06:43

      Не всё кто Федя -- Смоловы, есть и Чалов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 сентября 2018, 23:26

      Ну и правильно делает. Ничего эта бомбардирская гонка не даст. Даже думать о ней не стоит. Вон Смолов три сезона подряд был лучшим бомбардиром, и где он сейчас?

      3
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 1 сентября 2018, 22:32

      Федя, Браво))))

      4
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