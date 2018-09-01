Чалов: «Не слежу за бомбардирской гонкой»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча 6-го тура РПЛ против «Урала» (4:0) поделился мнением о своей игре.
Форвард сделал хет-трик и возглавил список лучших бомбардиров чемпионата.
– Ожидали от себя, что удастся забить три мяча?
– Об этом вообще не думал. Первый гол был курьезный, во втором хорошо разыграли, а в третьем не сильно попал по мячу, но он залетел.
– Вы возглавили гонку бомбардиров. Будете сражаться до последнего?
– Не слежу за этим, честно говоря. Главное, чтобы у ЦСКА все было хорошо. Как нападающий хочу забивать в каждой игре и становиться лучше.
Чалов, какой же ты удивительный!
Источник: Rusfootball.info