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  • Мостовой: «Если деревушка с 20 тысячами смогла забить «Зениту» два мяча, то что, «Спартак» не сможет?»

Мостовой: «Если деревушка с 20 тысячами смогла забить «Зениту» два мяча, то что, «Спартак» не сможет?»

1 сентября 2018, 17:00
35

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от противостояния красно-белых с «Зенитом» в шестом туре РПЛ.

«Теперь задача усложнилась тем, что Промеса не будет, а он был одним из лучших. «Зенит» вчера немного потрепали в Норвегии. Думаю, что «Спартак» не проиграет в Петербурге.

Насчет того, забьет Дзюба «Спартаку» или нет, то не знаю, но игра будет открытой. По-другому обе команды играть не будут.

Если «Мольде», деревушка с 20 тысячами, смогла забить два мяча, то что «Спартак» не сможет? Зе Луиш, Луис Адриано -много исполнителей у красно-белых. Вот интересно, кто будет играть на месте Промеса.

А что касается Ташаева, то ему пока далеко до Промеса», – сказал Мостовой.

Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 2 сентября, в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Александр
Комментарии (35)
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RotBerg
1535811069
Эта деревушка в прошлом розыгрыше ЛЕ первое место в группе заняла, а Спартак несколько сезонов квалификацию пройти не мог в этот турнир иии...?)
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Project Бабангида
1535811881
эта девушка уле гуннера сольскьяера между прочим! как бы тебе саша за неё ответить не пришлось
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Микояновский мясокомбинат
1535812510
Как насчёт Тосно, нагнувшее фк св...ак,когда играла во второй лиге ???)))
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Tajik-za Zenit
1535812865
Завтра будет другая игра наши будут погибать на поле лишь бы продолжит традицию отгрузить в С-Пб 5 мячей мясным
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polt
1535813815
Зенит потому и проиграл деревенской команде, что берег силы для Спартака. Спартаку пипец будет.
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Zubo
1535814131
Если Спартак дома ПАОКу забить не мог, которому португальская деревушка Бенфикофка отгрузила пятёрку, то как он забьёт Зениту ?? Между прочим Зенит забил деревушке на один больше в отличие от вас долбо ё5ов и вышел в групповой турнир, куда вас зачем то пустили...
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BarStep
1535814157
У каждого клуба найдется своя "деревушка"... Бывшие футболисты пусть в студиях создают антураж, а говорят - умные люди..
Ответить
OfaZavr
1535818259
не стоит делать поспешных выводов до игры. неуместно гадать и предполагать.
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zigbert
1535820729
Открытая игра вряд ли будет. Для судейства матч будет сложным и скорей всего будет жесткая борьба.
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трениришко
1535821334
Придурок, 20 тысяч это не деревня
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