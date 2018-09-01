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    Мостовой: «Если деревушка с 20 тысячами смогла забить «Зениту» два мяча, то что, «Спартак» не сможет?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от противостояния красно-белых с «Зенитом» в шестом туре РПЛ.

    «Теперь задача усложнилась тем, что Промеса не будет, а он был одним из лучших. «Зенит» вчера немного потрепали в Норвегии. Думаю, что «Спартак» не проиграет в Петербурге.

    Насчет того, забьет Дзюба «Спартаку» или нет, то не знаю, но игра будет открытой. По-другому обе команды играть не будут.

    Если «Мольде», деревушка с 20 тысячами, смогла забить два мяча, то что «Спартак» не сможет? Зе Луиш, Луис Адриано -много исполнителей у красно-белых. Вот интересно, кто будет играть на месте Промеса.

    А что касается Ташаева, то ему пока далеко до Промеса», – сказал Мостовой.

    Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 2 сентября, в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    01.09.2018 17:00
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +117

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки 2 сентября 2018, 13:50

      Ах деревня Ливерпуль, даже меньше чем Москва, пропустила семь голов, виноватая я....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 сентября 2018, 06:14

      И деревенские гоняют городских... А сегодня посмотрим какая будет игра. В обоих клубах говорливых игроков хватает за пределами поля, увидим какие они в деле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 сентября 2018, 21:42

      Деревушка смогла, а спам не сможет. Зато сам наловит, мама не горюй.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 1 сентября 2018, 21:27

      В спартаковской африке кокосом играют ...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 сентября 2018, 21:14

      вот и посмотрим какой спартак , лучше деревушки или нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 1 сентября 2018, 21:07

      У Спартака конечно исполнителей много.
      У Зенита не меньше.
      В обороне есть проблемы у обоих команд
      А вот стабильных забивал у Спартака сейчас нет, в отличие от Зенита, где есть настырный Дзюба.
      Буду надеяться только на командную игру Спартака.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 1 сентября 2018, 20:02

      Придурок, 20 тысяч это не деревня

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11241

      alp > трениришко 1 сентября 2018, 22:01

      московские всегда с пренебрежением относятся к другим городам... а потом удивляются, когда им в рожу нассут

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 сентября 2018, 19:54

      Обе команды не блещут в обороне. Вопрос в том, сколько они смогут забить.
      Решение до банальности просто: победит тот, кто забьёт больше, а пропустит меньше. Но пропустят по моему и те и другие.

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 19:52

      Открытая игра вряд ли будет. Для судейства матч будет сложным и скорей всего будет жесткая борьба.

      6
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      Рейтинг: +1258

      tushkanlz 1 сентября 2018, 19:44

      да спартак то же "добро" для команды из "деревушка с 20 тысячами" - пропустит и четыре мяча ,первый раз ,что-ли?

      2
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