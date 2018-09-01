Мостовой: «Если деревушка с 20 тысячами смогла забить «Зениту» два мяча, то что, «Спартак» не сможет?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от противостояния красно-белых с «Зенитом» в шестом туре РПЛ.

«Теперь задача усложнилась тем, что Промеса не будет, а он был одним из лучших. «Зенит» вчера немного потрепали в Норвегии. Думаю, что «Спартак» не проиграет в Петербурге.

Насчет того, забьет Дзюба «Спартаку» или нет, то не знаю, но игра будет открытой. По-другому обе команды играть не будут.

Если «Мольде», деревушка с 20 тысячами, смогла забить два мяча, то что «Спартак» не сможет? Зе Луиш, Луис Адриано -много исполнителей у красно-белых. Вот интересно, кто будет играть на месте Промеса.

А что касается Ташаева, то ему пока далеко до Промеса», – сказал Мостовой.

Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 2 сентября, в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 по московскому времени.