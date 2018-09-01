Эрнандес: «Акинфеев, Дзагоев, Щенников, Набабкин – это основа основ ЦСКА»

На самом деле основа основ вышла на пенсию. Нужна новая, причём из россиян.
Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, что помнит некоторых футболистов московского клуба еще по матчам 2010 года. Тогда уругваец будучи игроком «Палермо» встречался с армейцами на групповом этапе Лиги Европы.
– Я прекрасно помню Вагнера, это блистательный нападающий. Сам убедился в этом, когда мой «Палермо» уступил ЦСКА в Лиге Европы осенью 2010-го.
– Еще в тех матчах играли Акинфеев, Дзагоев, Щенников, Набабкин. Запомнил кого-то из них? И удивился ли, что все они до сих пор здесь?
– Узнал ребят, когда только перешел в ЦСКА и знакомился со всеми перед тренировкой. Здорово, что в команде есть такие игроки. Это наша основа основ. Проведя такое время в одном клубе, человек становится его символом, его присутствие на поле очень важно для остальных футболистов, и особенно для молодежи. Именно на таких людей смотрят в первую очередь, они являются для всех примером, вдохновляют команду и направляют ее.
Эрнандес перешел в ЦСКА из «Халла» этим летом на правах свободного агента.