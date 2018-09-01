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    Эрнандес: «Акинфеев, Дзагоев, Щенников, Набабкин – это основа основ ЦСКА»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, что помнит некоторых футболистов московского клуба еще по матчам 2010 года. Тогда уругваец будучи игроком «Палермо» встречался с армейцами на групповом этапе Лиги Европы.

    – Я прекрасно помню Вагнера, это блистательный нападающий. Сам убедился в этом, когда мой «Палермо» уступил ЦСКА в Лиге Европы осенью 2010-го.

    – Еще в тех матчах играли Акинфеев, Дзагоев, Щенников, Набабкин. Запомнил кого-то из них? И удивился ли, что все они до сих пор здесь?

    – Узнал ребят, когда только перешел в ЦСКА и знакомился со всеми перед тренировкой. Здорово, что в команде есть такие игроки. Это наша основа основ. Проведя такое время в одном клубе, человек становится его символом, его присутствие на поле очень важно для остальных футболистов, и особенно для молодежи. Именно на таких людей смотрят в первую очередь, они являются для всех примером, вдохновляют команду и направляют ее.

    Эрнандес перешел в ЦСКА из «Халла» этим летом на правах свободного агента.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.09.2018 13:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 2 сентября 2018, 00:11

      На самом деле основа основ вышла на пенсию. Нужна новая, причём из россиян.

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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 сентября 2018, 00:01

      Абель! Здоровья! Как видно по игре, с классом игры и самоотдачей проблем нет!

      0
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