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  • Эрнандес: «Акинфеев, Дзагоев, Щенников, Набабкин – это основа основ ЦСКА»

Эрнандес: «Акинфеев, Дзагоев, Щенников, Набабкин – это основа основ ЦСКА»

1 сентября 2018, 13:35
2

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, что помнит некоторых футболистов московского клуба еще по матчам 2010 года. Тогда уругваец будучи игроком «Палермо» встречался с армейцами на групповом этапе Лиги Европы.

– Я прекрасно помню Вагнера, это блистательный нападающий. Сам убедился в этом, когда мой «Палермо» уступил ЦСКА в Лиге Европы осенью 2010-го.

– Еще в тех матчах играли Акинфеев, Дзагоев, Щенников, Набабкин. Запомнил кого-то из них? И удивился ли, что все они до сих пор здесь?

– Узнал ребят, когда только перешел в ЦСКА и знакомился со всеми перед тренировкой. Здорово, что в команде есть такие игроки. Это наша основа основ. Проведя такое время в одном клубе, человек становится его символом, его присутствие на поле очень важно для остальных футболистов, и особенно для молодежи. Именно на таких людей смотрят в первую очередь, они являются для всех примером, вдохновляют команду и направляют ее.

Эрнандес перешел в ЦСКА из «Халла» этим летом на правах свободного агента.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Набабкин Кирилл Щенников Георгий Дзагоев Алан Эрнандес Абель
Комментарии (2)
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cska-62
1535835664
Абель! Здоровья! Как видно по игре, с классом игры и самоотдачей проблем нет!
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1535836268
На самом деле основа основ вышла на пенсию. Нужна новая, причём из россиян.
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