Эрнандес: «Акинфеев, Дзагоев, Щенников, Набабкин – это основа основ ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, что помнит некоторых футболистов московского клуба еще по матчам 2010 года. Тогда уругваец будучи игроком «Палермо» встречался с армейцами на групповом этапе Лиги Европы.

– Я прекрасно помню Вагнера, это блистательный нападающий. Сам убедился в этом, когда мой «Палермо» уступил ЦСКА в Лиге Европы осенью 2010-го.

– Еще в тех матчах играли Акинфеев, Дзагоев, Щенников, Набабкин. Запомнил кого-то из них? И удивился ли, что все они до сих пор здесь?

– Узнал ребят, когда только перешел в ЦСКА и знакомился со всеми перед тренировкой. Здорово, что в команде есть такие игроки. Это наша основа основ. Проведя такое время в одном клубе, человек становится его символом, его присутствие на поле очень важно для остальных футболистов, и особенно для молодежи. Именно на таких людей смотрят в первую очередь, они являются для всех примером, вдохновляют команду и направляют ее.

Эрнандес перешел в ЦСКА из «Халла» этим летом на правах свободного агента.