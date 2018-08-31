Клопп: «Миньоле не хочет быть запасным? Есть вещи похуже. И в «Ливерпуле» довольно неплохо платят»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова вратаря Симона Миньоле о возможном уходе из команды. Игрок заявил, что не хочет быть запасным вратарем.

«Публично обсуждать свои личные проблемы бессмысленно. Всегда лучше поговорить напрямую друг с другом, я большой приверженец такого подхода.

Но все нормально. Если бы ему нравилось сидеть на лавке, то это означало бы, что я плохо его знаю. Симон профессионал, топовый вратарь. Конечно он не хочет быть вторым.

Но есть вещи похуже, чем быть вторым. И в «Ливерпуле» довольно неплохо платят. Сначала лучше говорить со мной, а не с газетами», – сказал Клопп.