«Спартак»: «Всегда будем рады вновь увидеть Промеса на «Открытие Арене»

В «Спартаке» объяснили решение продать полузащитника Квинси Промеса в «Севилью».

Московский клуб получит за голландца 21 миллион евро.

«Учитывая желание Промеса попробовать свои силы в одной из сильнейших лиг мира и его огромный вклад в успехи красно-белых, руководство «Спартака» приняло предложение «Севильи».

Тем не менее мы всегда будем рады снова увидеть Квинси на «Открытие Арене» – и в составе соперника, и в качестве болельщика красно-белых, которым он, уверены, останется навсегда», – говорится в сообщении красно-белых.