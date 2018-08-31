Мещеряков: «Матч с «Краснодаром» будет иметь принципиальный характер не только для Смолова»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассчитывает только на победу в предстоящем матче шестого тура РПЛ с «Краснодаром».

«Будем играть с «Краснодаром» только на победу. Этот матч будет иметь принципиальный характер не только для Смолова, но и для всех игроков нашего клуба.

В концовке прошлого сезона мы проиграли им. Думаю, то поражение еще осталось у всех в памяти, поэтому дополнительной мотивации не нужно.

Главное – подойти в хорошем физическом состоянии», – сказал Мещеряков.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Локомотив» состоится в субботу, 1 сентября, в 19:00 по московскому времени.