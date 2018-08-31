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  • Зырянов: «В Санкт-Петербурге воздух особый. «Спартак» приезжает, получает и уезжает»

Зырянов: «В Санкт-Петербурге воздух особый. «Спартак» приезжает, получает и уезжает»

31 августа 2018, 11:11
6

Бывший полузащитник «Зенита», работающий сейчас главным тренером молодежной команды сине-бело-голубых, Константин Зырянов рассказал об особом настрое футболистов из северной столицы на матчи со «Спартаком».

Игра шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 2 сентября, в 19:00 по московскому времени.

– Игры этих соперников в Петербурге в последнее время получаются результативными. В чем тут дело?

– Воздух у нас особый — на эту тему многие шутят. Вот «Спартак» приезжает, получает и уезжает (улыбается). Но если серьезно, то, мне кажется, дело здесь в сумасшедшей поддержке и в том, что на «Спартак» в «Зените» никого настраивать не надо. Поэтому искры на поле и летят.

– Вам интересно читать и смотреть, как перед матчем стороны подкалывают друг друга?

– Нет. Сама игра мне интереснее.

– После матча шпилек тоже бывает немало.

– Этим в основном занимаются те, кто выиграл. В прошлом году после 5:1 на арене «Санкт-Петербург» подколок от «Спартака» почему-то не читал. Или после поражения в Москве их не было от «Зенита». Но, на мой взгляд, и над уступившим подтрунивать неправильно. Надо уметь выигрывать и уважать проигравших — это первое. Второе — жизнь все возвращает. Впрочем, как бы ни сложилось на этот раз, матч, как всегда, никого не оставит равнодушным.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зырянов Константин
Комментарии (6)
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piligrim1986
1535706263
ну так аналогично и в Москве)))
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OfaZavr
1535706527
как всегда из контекста вырвали. и у тех кто прочитает заголовок создастся неправильное мнение об интервью и о человеке.
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SpartakSpartakSpartak
1535707889
Какой воздух - болото есть болото!
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AArmeets
1535711801
Думаю, что на это раз воздух будет испорчен Зенитом, который будет вчистую обыгран Спартаком. Вперёд, Спартак, дави болотных!
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трениришко
1535712361
бздеть надо меньше
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Мары
1535715834
К сожалению хорошее интервью борзописцы разорвали на куски и сделали из конфеты ...овно.А если всё же по теме, то воздух в этот раз вновь свой химический состав поменяет.Во всяком случае обилие голов как мне кажется, мы не увидим.И Зенит стал другим и Спартак совсем другой.Скорее стоит ждать матча в стиле катеначо.
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