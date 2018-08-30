Каррера: «Стоило ли попросить у Федуна игрока за 30 миллионов? Так все равно не купят!»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о ситуации с трансферами клуба в нынешнюю кампанию и высказал мнение по поводу дорогостоящих приобретений.

– Обсуждали с Федуном трансферный план команды после вылета из Лиги чемпионов?

– Нет. Мы ни о чем таком не говорили. Сейчас в клубе много игроков. Понятно, что если не будет трансферов на выход, то и на вход их не будет. Если я не ошибаюсь, то есть правила финансового фэйр-плей, которые также не позволяют покупать игроков бессистемно.

– Первая трансферная кампания при вас у «Спартака» была образцово-показательной. Но потом – Петкович, Роша, Пашалич, Максимович, Ханни… Какое участие вы принимаете в трансферах?

– Когда мы встречаемся на совете директоров, я рассказываю президенту клуба и всем остальным, какие проблемы были по ходу сезона. И что, с моей точки зрения, нужно сделать. Дальше дело за ними.

Я никогда не просил игроков за 30 миллионов евро, но просил на определенные позиции, без имен. Потому что за каждым именем стоит определенная цена. Если у тебя нет бюджета, чтобы идти на рынок, нужно найти лучшего игрока за меньшую цену. Либо ты можешь арендовать кого-то, как мы сделали в ситуации с Пашаличем и Максимовичем.

– Может ли клуб, который не тратит десятки миллионов евро каждый год, регулярно добиваться результата? В том числе в еврокубках.

– Ну вы задали вопрос, на который сами можете ответить. Если ты хочешь участвовать в каких-то турнирах ежегодно, держать уровень, необходимо постоянно усиливаться. Это значит, покупать игроков. То есть, тратить деньги. Те же «Манчестер Сити», «Ювентус», другие европейские гранды уже сильны, но они продолжают и продолжают тратить. Потому что остаться на вершине всегда сложнее, чем на нее взобраться.

Это касается и тренеров, и футболистов. Например, если я достиг своей цели – попасть в «Ювентус», то за сезон в команде мне нужно доказать, что я достоин быть здесь. Каждая достигнутая цель – трамплин для прыжка еще выше.

– Быть может, все же стоило попросить игрока за 30 миллионов?

– Так все равно не купят, ха-ха!