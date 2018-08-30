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  • Каррера: «Стоило ли попросить у Федуна игрока за 30 миллионов? Так все равно не купят!»

Каррера: «Стоило ли попросить у Федуна игрока за 30 миллионов? Так все равно не купят!»

30 августа 2018, 16:12
29

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о ситуации с трансферами клуба в нынешнюю кампанию и высказал мнение по поводу дорогостоящих приобретений.

– Обсуждали с Федуном трансферный план команды после вылета из Лиги чемпионов?

– Нет. Мы ни о чем таком не говорили. Сейчас в клубе много игроков. Понятно, что если не будет трансферов на выход, то и на вход их не будет. Если я не ошибаюсь, то есть правила финансового фэйр-плей, которые также не позволяют покупать игроков бессистемно.

– Первая трансферная кампания при вас у «Спартака» была образцово-показательной. Но потом – Петкович, Роша, Пашалич, Максимович, Ханни… Какое участие вы принимаете в трансферах?

– Когда мы встречаемся на совете директоров, я рассказываю президенту клуба и всем остальным, какие проблемы были по ходу сезона. И что, с моей точки зрения, нужно сделать. Дальше дело за ними.

Я никогда не просил игроков за 30 миллионов евро, но просил на определенные позиции, без имен. Потому что за каждым именем стоит определенная цена. Если у тебя нет бюджета, чтобы идти на рынок, нужно найти лучшего игрока за меньшую цену. Либо ты можешь арендовать кого-то, как мы сделали в ситуации с Пашаличем и Максимовичем.

– Может ли клуб, который не тратит десятки миллионов евро каждый год, регулярно добиваться результата? В том числе в еврокубках.

– Ну вы задали вопрос, на который сами можете ответить. Если ты хочешь участвовать в каких-то турнирах ежегодно, держать уровень, необходимо постоянно усиливаться. Это значит, покупать игроков. То есть, тратить деньги. Те же «Манчестер Сити», «Ювентус», другие европейские гранды уже сильны, но они продолжают и продолжают тратить. Потому что остаться на вершине всегда сложнее, чем на нее взобраться.

Это касается и тренеров, и футболистов. Например, если я достиг своей цели – попасть в «Ювентус», то за сезон в команде мне нужно доказать, что я достоин быть здесь. Каждая достигнутая цель – трамплин для прыжка еще выше.

– Быть может, все же стоило попросить игрока за 30 миллионов?

– Так все равно не купят, ха-ха!

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (29)
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giluxa1963
1535635537
а смысл покупать игрока за тридцатку если вы даже ПАОК пройти не можете
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piligrim1986
1535635632
зато валере денег давал на всяких кариок))))
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dvb
1535635632
Чисто по русски сказано)))
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Мары
1535637006
Говорить можно всё что угодно, но нельзя приготовить яишницу, не разбив яйца.Промесы приходят и уходят, а Спартак это навсегда.У нас куча молодёжи из которой надо лепить своих Промесов.ЦСка не боится встать на путь обновления, а нам чего бояться ? Уверен и не из такой неприятности вылезем.
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kolyaromashov
1535637088
нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал------- http://cutter.li/bTF5Xp
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OfaZavr
1535643796
все по делу и логично. впрочем как всегда)
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Полная Канистра
1535646479
наигрывайте своих есть у нас свои толковые молодые ребята
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derrik2000
1535647989
"– Быть может, все же стоило попросить игрока за 30 миллионов? – Так все равно не купят, ха-ха!" А ты попроси! В России есть поговорка: "За спрос денег не берут". Может, что и обломится под настроение хозяина клуба, а? ))
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frizom
1535660945
ахаха, вот что круто в Каррере так это его умение общаться и крутое чувство юмора ))
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zigbert
1535712731
Может это и правильная политика. Зачем брать игрока за высокую цену а потом продавать его ниже своей стоимости?
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