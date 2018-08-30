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  • Эмери убрал сок из рациона игроков «Арсенала», заменив его водой

Эмери убрал сок из рациона игроков «Арсенала», заменив его водой

30 августа 2018, 15:50
7

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери внес новшества в тренировочный процесс команды и питание футболистов.

По требованию испанца рядом с тренировочными полями соорудили палаточный тренажерный зал, чтобы игроки могли чередовать кардионагрузку и занятия в зале.

Интенсивность самих тренировок возросла за счет тактики высокого прессинга, требующей высокого уровня физической подготовки.

Кроме того, специалист изменил рацион футболистов, исключив из него фруктовый сок, содержащий большое количество сахара. Его заменят обычной водой.

Вес и процент жира в организме игроков отныне будет находиться под строгим контролем медицинского штаба.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Арсенал Эмери Унаи
Комментарии (7)
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серега кашин
1535634001
дебилизмом попахивает
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koli4ka
1535634743
наверное сок из России с мельдонием или из боярышника...
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Cules2013
1535636402
Не сказать, что это фигню он какую-то придумал, своя логика в этом есть, но: 1. Это разве так принципиально для игры и результатов команды? Глубоко в этом сомневаюсь. Победы добываются не отменой питья сока или сжигания дополнительного 1% жировой ткани. Там и так все спортсмены-профи, я в Арсенале таких вот как Игуаин не видел. И последнему что-то его склонность к полноте особо не мешает клепать голы. 2. Мне всегда казалось, что за такими деталями следят диетологи, доп. тренеры по физ подготовке и т.д. Они более узкие специалисты и знают, и понимают много больше главного тренера. В противном случае - нафига все эти тренерские штабы, на десятки человек, если главные всё решает сам. Наймите там официантов и разнорабочих, которые будут сугубо "подай-принеси", если ты сам знаешь как лучше)
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kolyaromashov
1535637012
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://miblog.2sms.ru
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фантоци
1535643445
Ну теперь попрет)
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Maxi_7
1535651805
Зря... выпитая простая вода во время еды разбавляет желудочный сок, еда не переваривается должным образом и покидает желудок непереваренной, где в кишечнике сидят патогенные бактерии, которые потребляя такую пищу выделяют токсины, которые разносятся по всему организму, в результате чего образуется дисбактериоз кишечника...похудеть, конечно получится легко при этом, но какой ценой... Чтобы быть здоровым и без жира нужно в первую очередь следить за твердой пищей, её количеством и качеством, а не за жидкой. Чтобы быть здоровым и полным сил во время еды пить можно, но только сокогонные напитки - соки - кислого, кисло-сладкого вкуса, чай, кофе, но только в небольших количествах и при наличии чувства жажды, простую воду также нужно пить по желанию, но только когда переварится пища... Не благодарите, пацаны... и не слушайте Эмери.)
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zigbert
1535712184
Каждый должен заниматься своим делом. Питанием футболистов должны заниматься специалисты по этому вопросу.
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