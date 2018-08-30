Эмери убрал сок из рациона игроков «Арсенала», заменив его водой

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери внес новшества в тренировочный процесс команды и питание футболистов.

По требованию испанца рядом с тренировочными полями соорудили палаточный тренажерный зал, чтобы игроки могли чередовать кардионагрузку и занятия в зале.

Интенсивность самих тренировок возросла за счет тактики высокого прессинга, требующей высокого уровня физической подготовки.

Кроме того, специалист изменил рацион футболистов, исключив из него фруктовый сок, содержащий большое количество сахара. Его заменят обычной водой.

Вес и процент жира в организме игроков отныне будет находиться под строгим контролем медицинского штаба.