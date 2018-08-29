Кириченко: «Хотелось бы, чтобы синтетический газон хоть немного помог нам с «Рейнджерс»

Тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко рассчитывает, что синтетический газон на стадионе «Нефтяник» сыграет на руку его команде в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы с «Рейнджерс».

«Мы понимаем, что в ответной игре нам нужно забивать. Будем выходить на поле с этим настроем и надеемся, нам это удастся.

Что касается синтетического покрытия нашего стадиона – конечно, хотелось бы, чтобы это хоть немного помогло нам. В Шотландии не привыкли играть на таких газонах, но не стоит ожидать, что это будет решающим фактором», – заявил Кириченко.

Ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 30 августа, в 17:00 по московскому времени. Результат первой встречи – 0:1.