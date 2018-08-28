Радимов: «Видимо, Глушаков не вписывается. Видимо, не рассчитывают на него в сборной»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов назвал причины отсутствия хавбека «Спартака» Дениса Глушакова в списке игроков, вызванных Станиславом Черчесовым для подготовки к матчу Лиги наций с Турцией и товарищеской игре с Чехией.

«Ничего не могу сказать по этому поводу. По идее, Глушаков играет в составе лидера чемпионата России. Видимо, он не вписывается. Видимо, не рассчитывают на него», – сказал Радимов.

Матч с Турцией пройдет 7 сентября в Трабзоне, в 21:45 по московскому времени. Игра с Чехией состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону, 19:00 по московскому времени.