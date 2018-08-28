Форвард «Тоттенхэма» Моура: «Если будем играть так в каждом матче, то сможем одержать победу в чемпионате»

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура, который отметился двумя голами в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура АПЛ, рассказал о своих целях в лондонском клубе.

«Если мы будем играть так в каждом матче, хотя понимаю, что это будет трудно, то сможем одержать победу в чемпионате. За этим я и перешел в «Тоттенхэм».

Да, я пришел сюда за добиваться успеха. Я верю в этот проект, в этот клуб и в наших игроков», – сказал бразилец.

Матч третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 0:3. Лондонцы после трех туров имеют в своем активе три победы и девять очков. Они занимают вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.