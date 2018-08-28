Форвард «Монпелье» Делор сожалеет, что оскорблял полицейских во время своего задержания

Нападающий «Монпелье» Анди Делор опубликовал заявление относительно своего задержания полицией.

Ранее появилась информация, что футболист и его друг были задержаны представителями власти за гонки на автомобилях по ночному городу. Во время задержания он оскорблял сотрудника полиции, что было зафиксировано в протоколе.

«В газетах написана неправда. Нас остановили опасным маневром на дороге. С нами поступили несправедливо, поэтому я так и отреагировал.

Признаю, что не мне стоило злиться и ругаться. Впереди очередной матч чемпионата Франции, и я хочу думать только о нем», – написал Делор в твиттере.