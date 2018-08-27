Покеттино: «Нам важно показать, что мы можем обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от матча 3-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» проиграл последние четыре матча на «Олд Траффорд».

«Это важно для нас, потому что после четырех лет борьбы на их стадионе, нам важно приехать туда и показать, что мы способны победить, что мы можем обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд».

Будет сложно, «Манчестер Юнайтед» – отличная команда с невероятными игроками и одним из лучших в мире тренеров», – сказал Покеттино.

Матч «МЮ» – «Тоттенхэм» начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.