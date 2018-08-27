«Зенит» – о матче со «Спартаком»: «Эль Класиков»

«Зенит» проанонсировал матч шестого тура РПЛ со «Спартаком».

«В это воскресенье. «Зенит» против «Спартака». Эль Класиков», – говорится в общении пресс-службы петербуржцев в англоязычном твиттере команды.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 2 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

После пяти игр петербуржцы лидируют в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Спартак» занимает вторую строчку с 13-ю баллами в активе.