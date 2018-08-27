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«Зенит» – о матче со «Спартаком»: «Эль Класиков»

27 августа 2018, 18:27
39

«Зенит» проанонсировал матч шестого тура РПЛ со «Спартаком».

«В это воскресенье. «Зенит» против «Спартака». Эль Класиков», – говорится в общении пресс-службы петербуржцев в англоязычном твиттере команды.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 2 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

После пяти игр петербуржцы лидируют в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Спартак» занимает вторую строчку с 13-ю баллами в активе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (39)
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a-rakhmatov
1535384179
Игра равная финалу...ставлю на Спартачей...))
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Obojaemiy
1535384372
Вперед Спартак! Вперед родной!
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Portoz
1535387757
Давай Спартак порви бомжей!
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OfaZavr
1535387969
на наш манер можно и так назвать это противостояние)
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PNZ1985
1535388081
4:2 зенит
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ВикторВВ
1535388375
Спартак подтянули для подобного слова, слишком сильно)
Ладно бы с конями, они постоянно титул брали, была бАрба)), а мясные то че...какой классико то?
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Krossmen73
1535388592
Действительно матч Зенит-Спартак это альфа и омега всего нашего футбола!Не в обиду другим клубам,но эти две команды самые креативные ,непримиримые и яркие в нашем чемпионате.Болею за москвичей,но думаю что Зенит ни минуты покоя не даст красно-белым ,стараясь с первых секунд смять Спартак.Тем интересней будет посмотреть что придумают Каррера и Ко в качестве весомых аргументов для склонения результата в свою пользу.Ждём яркой и результативной игры!Игрокам обойтись без травм,а судьям судить объективно и честно!
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zigbert
1535390326
На данный момент пока лучшие команды.
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prezent2017
1535390996
Надо выносить свиней со счетом 5-0, только и всего!
Ответить
fortune-bva
1535391101
вот это будет бой! я конечно за ничью, но только со счетом 6-6))) а если серьезно, то Зеня набрал хороший ход, ан кураже, Спартаку в Питере будет сложно.... Главное здоровья всем футболистам!
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