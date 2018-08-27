Черчесов: «Не мог не вызвать Кутепова. Он – основной игрок сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему пригласил в национальную команду защитника «Спартака» Илью Кутепова. В этом сезоне 24-летний футболист пока не выходил на поле в составе московской команды.

«Чемпионат России стартовал, мы внимательно смотрим за тем, кто и как себя проявляет. У нас нет времени готовить игроков по три-четыре недели, у нас игра вот сейчас.

Нас не радует, что Кутепов не играет. Это наш основной игрок, мы не могли его не вызвать. Плюс это дефицитная позиция. Гранат тоже не играл, но из этих двух игроков мы вызвали Кутепова», – сказал Черчесов.

В сентябре сборная России проведет два матча: 7 числа против Турции в Лиге наций, а 10-го – товарищеский с Чехией.

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