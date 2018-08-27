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  • Черчесов: «Не мог не вызвать Кутепова. Он – основной игрок сборной России»

Черчесов: «Не мог не вызвать Кутепова. Он – основной игрок сборной России»

27 августа 2018, 17:41
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему пригласил в национальную команду защитника «Спартака» Илью Кутепова. В этом сезоне 24-летний футболист пока не выходил на поле в составе московской команды.

«Чемпионат России стартовал, мы внимательно смотрим за тем, кто и как себя проявляет. У нас нет времени готовить игроков по три-четыре недели, у нас игра вот сейчас.

Нас не радует, что Кутепов не играет. Это наш основной игрок, мы не могли его не вызвать. Плюс это дефицитная позиция. Гранат тоже не играл, но из этих двух игроков мы вызвали Кутепова», – сказал Черчесов.

В сентябре сборная России проведет два матча: 7 числа против Турции в Лиге наций, а 10-го – товарищеский с Чехией.

Новый состав сборной России. Очень необычный

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Россия Кутепов Илья Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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vasminov
1535383470
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано --- http://urlcut.ru/press
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yorgenbarenz
1535385885
Это у тебя он основной игрок.Будем поглядеть,как сыграете с турками.Эх,и опасная работа-быть Черчесовым!)Что не взять опытных игроков,поигравших за сборную ? Ведь турки могут и навалять экспериментальному составу.Репутацией страны надо дорожить !
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OfaZavr
1535387821
ну посмотрим теперь как будет играть без Игнашевича)
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zigbert
1535390008
Для Кутепова получается с места в "карьер". Игровой практики в Спартаке у него, по разным причинам не было.
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prezent2017
1535390915
Он такой же основной игрок сборной России, как ты – её основной тренер.
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