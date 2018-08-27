«Атлетико» до нового года продлит контракт с Облаком и повысит отступные за вратаря до 200 миллионов

«Атлетико» намерен до нового года продлить контракт с голкипером Яном Облаком. Это приоритетная цель руководства клуба на данный момент.

Нынешнее соглашение словенского вратаря с мадридцами рассчитано до июня 2021 года и включает в себя отступные в размере 100 миллионов евро.

«Атлетико» намерен продлить срок договора и увеличить сумму отступных до 200 миллионов. Этот пункт является одной из причин разногласий между сторонами. Также мадридцы повысят Облаку зарплату, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.