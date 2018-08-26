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  • «Спартак»: «Мы не забыли, кто лишил нас прямой путевки в ЛЧ, и вернули должок»

«Спартак»: «Мы не забыли, кто лишил нас прямой путевки в ЛЧ, и вернули должок»

26 августа 2018, 08:16
41

Пресс-служба «Спартака» в отчете о матче пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:1) напомнила, что именно динамовцы в последнем поединке прошлого сезона лишили красно-белых итогового второго места.

«До сегодняшнего дня «Динамо» оставалось единственным в премьер-лиге клубом, который не обыгрывал Массимо Каррера. Сейчас этот пробел ликвидирован.

Мы не забыли, кто весной этого года лишил нас второго места, а вместе с ним прямой путевки в Лигу чемпионов, и вернули динамовцам должок», – сказано на сайте клуба.

Спартаковцы лидируют в таблице.

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Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (41)
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Shotlandets86
1535262784
Ахаха! Вся суть крючкохвостых дегенератов.)))
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Рубик Докоян
1535264340
Не выйдя на прямую в групповой этап ЛЧ, проиграв " Динамо" в прошлом году. Клуб "Спартак" не заработал как минимум 15-20 млн. евро. А что заработали сейчас, выиграв у них ?... Долги нужно возвращать, но ещё лучше в них не влазить...
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Blossiya
1535266046
3000 билетов запросил клуб Динамо. Половину не продали. Пустые дыры сияли на стадионе. Откровенно жалко клуб, который не может в Москве собрать хоть сколько-то болельщиков за свою команду.
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mihail200606
1535267300
Так вы сами себя лишили.. Или вы на поле не выходили? И прямой путевки лишили, и возможности из плейофф в группу выйти вы тоже сами себя лишили..
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Обер-КанцлерЪ
1535267325
На самом деле ЛЧ Спартак лишил себя сам, и тогда с Динамо, и сейчас с ПАОКом.
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AZ
1535268007
ПАОК лишил, а если не можете их обыграть, то в ЛЧ делать нечего
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Alejandrrro
1535270694
Лол, вы сами себя и лишили, играя спустя рукава в 30-м туре с Динамо. Дальше слили матчи ПАОКу. Ни фига вы не вернули должок болельщикам.
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мы_не_рабы
1535273101
"Вернуть должок" - это забив четыре-пять без ответных или как говорятся -"порвали как грелку", вспомните Ливерпуль. А здесь скромная победа с кучей нереализованных моментов. Какой "должок вернули"? В прошлом сезоне "пижонили" вот и не попали в ЛЧ. А теперь должок, должок.
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OfaZavr
1535275950
зря переусердствует пресс-служба. просто трудовая победа.
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Муруал
1535279995
Какой-то неравноценный возврат долга получился.Проигрыш,лививший участия в ЛЧ,против рядовой победы в ЧР,при этом Динамо ещё может отыграть очки.
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