«Спартак»: «Мы не забыли, кто лишил нас прямой путевки в ЛЧ, и вернули должок»

Пресс-служба «Спартака» в отчете о матче пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:1) напомнила, что именно динамовцы в последнем поединке прошлого сезона лишили красно-белых итогового второго места.

«До сегодняшнего дня «Динамо» оставалось единственным в премьер-лиге клубом, который не обыгрывал Массимо Каррера. Сейчас этот пробел ликвидирован.

Мы не забыли, кто весной этого года лишил нас второго места, а вместе с ним прямой путевки в Лигу чемпионов, и вернули динамовцам должок», – сказано на сайте клуба.

Спартаковцы лидируют в таблице.

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