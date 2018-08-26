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    «Спартак»: «Мы не забыли, кто лишил нас прямой путевки в ЛЧ, и вернули должок»

    Пресс-служба «Спартака» в отчете о матче пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:1) напомнила, что именно динамовцы в последнем поединке прошлого сезона лишили красно-белых итогового второго места.

    «До сегодняшнего дня «Динамо» оставалось единственным в премьер-лиге клубом, который не обыгрывал Массимо Каррера. Сейчас этот пробел ликвидирован.

    Мы не забыли, кто весной этого года лишил нас второго места, а вместе с ним прямой путевки в Лигу чемпионов, и вернули динамовцам должок», – сказано на сайте клуба.

    Спартаковцы лидируют в таблице.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    26.08.2018 08:16
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    Комментарии41
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 11:26

      И хорошо что этот пробел для Карреры теперь ликвидирован.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 26 августа 2018, 14:36

      Это как раз тот случай когда пресс службе лучше жевать чем говорить.
      Хорошая победа, приятная, но совсем к каким то долгам отношения не имеет.
      Массимо надо было выиграть, он выиграл.Клубу надо было победить, он победил.
      О возврате долгов никакой речи в таком контексте ни как не может быть.
      Проиграли сами тогда Динамо, как не давно Паоку.

      5
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 26 августа 2018, 13:39

      Какой-то неравноценный возврат долга получился.Проигрыш,лививший участия в ЛЧ,против рядовой победы в ЧР,при этом Динамо ещё может отыграть очки.

      6
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      Рейтинг: -10

      yyunazarov 26 августа 2018, 13:16

      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано -------------- http://urlcut.ru/press

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 августа 2018, 13:16

      Да пошли вы, криволапые и ч-ж-пые...

      1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 26 августа 2018, 13:12

      Так себе возврат получился.

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 26 августа 2018, 12:50

      Что бы там не говорили, Массимо с почином!!!

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 12:32

      зря переусердствует пресс-служба. просто трудовая победа.

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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 26 августа 2018, 12:21

      "Динамо"- как мать "Спартаку", ведь в основе играют 5 экс-динамовцев + легионеры, а настоящие спартаковцы за молодёжку бегают...

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 26 августа 2018, 11:45

      "Вернуть должок" - это забив четыре-пять без ответных или как говорятся -"порвали как грелку", вспомните Ливерпуль. А здесь скромная победа с кучей нереализованных моментов. Какой "должок вернули"? В прошлом сезоне "пижонили" вот и не попали в ЛЧ. А теперь должок, должок.

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