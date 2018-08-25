Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Магнуссон: «Рубин» в основном выбивал мяч и бежал за ним. Я недоволен ничьей»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

    «Первый тайм мы провели хуже, чем второй. «Рубин» забил гол и заставил нас играть лучше.

    После перерыва мы прибавили, забили один раз, а могли намного больше. Нужно довольствоваться ничейным результатом. Мы заслужили победу. «Рубин» в основном выбивал мяч и бежал за ним. Это хорошая команда, но я недоволен тем, что мы взяли только одно очко», – сказал Магнуссон.

    ЦСКА больше не фаворит. Пора это принять

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2018 20:33
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 26 августа 2018, 08:12

      Я тоже не доволен ничьей, но Рубин играл хорошо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 августа 2018, 08:09

      Хердур, после пожара х@й насос....надо было забивать и выигрывать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 августа 2018, 07:53

      Да ладно... 1-й тайм у ЦСКА вааще ни чего не получалось...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 26 августа 2018, 07:40

      привыкай к рпл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 26 августа 2018, 01:18

      Стандартная ситуация с приходящими под крыло Гинера, даже мало известными игроками - все сразу начинают страдать манией величия. "Рубин", оказывается, просто выбивал мяч и бежал следом... но при этом больше чем ЦСКА владел мячом (53 на 47), больше нанес ударов по воротам (10 против 8) и в ДВА с половиной РАЗА больше в створ (8 против 3), заставив Акинфеева сделать аж 6 сейвов, против 2 у казанского кипера. Так кто и как пытался выиграить этот матч, мастер "великого" клуба ? Позорники.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Qranat 26 августа 2018, 04:56

      ты статистику сам выдумал? а матч вообще смотрел? Первые полчаса Рубин был немногим лучше, но концовка первого и весь второй тайм были полностью за ЦСКА.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      Qranat > Vickont 26 августа 2018, 11:26

      Открой сайт РПЛ, цент статистики и посмотри - цифры оттуда... "Рубин" переиграл ЦСКА по всем основным параметрам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -24

      viktorssuslov 25 августа 2018, 23:53

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://cutter.li/bTF5Xp

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 25 августа 2018, 23:19

      Познакомься, Хердур, это Бекиич и его автобус. Ни себе, ни людям

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 22:44

      Хорошо когда игроки ставят высокие цели.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 25 августа 2018, 20:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ХАХАХАА Типичный нытик из стана поней, до прозвища кони вам еще далеко!!! так что пока ПОНИ еще и РОЗОВЫЕ

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Гуус 25 августа 2018, 20:58

      Иди кланься своему туркмену таскается с шушарой из клуба в клуб, бей беги тактик хренов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Гуус 25 августа 2018, 21:03

      Гуус, ты взрослый, а дурак видимо с детства.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +380

      Гуус > все_будет_AUDI 25 августа 2018, 21:32

      ХАХАХАХ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      Qranat > все_будет_AUDI 26 августа 2018, 01:22

      Читай выше, "тактик хренов"... Кто играет в автобус и бей-беги, как не ЦСКА... особенно в еврокубках..? "Рубин" в этом сезоне со всеми играет ПЕРВЫМ НОМЕРОМ, что с кабинетным ЦСКА, что с Зенитом, что с Краснодаром, не говоря уже о Динамо. Учи уроки, убогий.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11