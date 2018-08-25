Магнуссон: «Рубин» в основном выбивал мяч и бежал за ним. Я недоволен ничьей»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

«Первый тайм мы провели хуже, чем второй. «Рубин» забил гол и заставил нас играть лучше.

После перерыва мы прибавили, забили один раз, а могли намного больше. Нужно довольствоваться ничейным результатом. Мы заслужили победу. «Рубин» в основном выбивал мяч и бежал за ним. Это хорошая команда, но я недоволен тем, что мы взяли только одно очко», – сказал Магнуссон.

ЦСКА больше не фаворит. Пора это принять