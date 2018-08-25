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  • Магнуссон: «Рубин» в основном выбивал мяч и бежал за ним. Я недоволен ничьей»

Магнуссон: «Рубин» в основном выбивал мяч и бежал за ним. Я недоволен ничьей»

25 августа 2018, 20:33
15

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

«Первый тайм мы провели хуже, чем второй. «Рубин» забил гол и заставил нас играть лучше.

После перерыва мы прибавили, забили один раз, а могли намного больше. Нужно довольствоваться ничейным результатом. Мы заслужили победу. «Рубин» в основном выбивал мяч и бежал за ним. Это хорошая команда, но я недоволен тем, что мы взяли только одно очко», – сказал Магнуссон.

ЦСКА больше не фаворит. Пора это принять

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Магнуссон Хердур
Комментарии (15)
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Гуус
1535219220
ХАХАХАА Типичный нытик из стана поней, до прозвища кони вам еще далеко!!! так что пока ПОНИ еще и РОЗОВЫЕ
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zigbert
1535226289
Хорошо когда игроки ставят высокие цели.
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Майор Дзагоев
1535228342
Познакомься, Хердур, это Бекиич и его автобус. Ни себе, ни людям
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viktorssuslov
1535230410
нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://cutter.li/bTF5Xp
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Qranat
1535235498
Стандартная ситуация с приходящими под крыло Гинера, даже мало известными игроками - все сразу начинают страдать манией величия. "Рубин", оказывается, просто выбивал мяч и бежал следом... но при этом больше чем ЦСКА владел мячом (53 на 47), больше нанес ударов по воротам (10 против 8) и в ДВА с половиной РАЗА больше в створ (8 против 3), заставив Акинфеева сделать аж 6 сейвов, против 2 у казанского кипера. Так кто и как пытался выиграить этот матч, мастер "великого" клуба ? Позорники.
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volfrik
1535258433
привыкай к рпл
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Nerlinger
1535259205
Да ладно... 1-й тайм у ЦСКА вааще ни чего не получалось...
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a-rakhmatov
1535260191
Хердур, после пожара х@й насос....надо было забивать и выигрывать...
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directorpg
1535260334
Я тоже не доволен ничьей, но Рубин играл хорошо.
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