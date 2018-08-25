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    ЦСКА больше не фаворит. Пора это принять


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    Голосов: 19
    25.08.2018 18:30
    Одна победа в пяти матчах – закономерность.

    В матче 5-го тура РПЛ ЦСКА чуть не проиграл «Рубину» в Казани (1:1). Игру удалось вытащить только во втором тайме, а у команд теперь по шесть очков в пяти матчах. Для вице-чемпиона ЦСКА показывает слишком слабую статистику даже с учетом перестройки. Игра с «Рубином» – лучший показатель нового статуса ЦСКА. В этом сезоне армейцы больше не будут фаворитами в играх середняками и топами РПЛ. Просто здесь слишком много производственного хаоса.

    Видели этот состав?

    Мы удивляемся составу ЦСКА примерно каждую неделю, но в игре с «Рубином» все оказалось совсем интересно. Гончаренко не поставил в старт универсального Бистровича и Чалова. Оба находятся в хорошей форме и усилили игру со скамейки. Чалов даже забил гол через несколько минут после выхода на замену. Зато в старте появился выгнанный из того же «Рубина» Ахметов, а место левого защитника занял правый крайний полузащитник Ефремов. Потому что после травм у армейцев вообще не осталось защитников.

    Травм ужасно много

    Каждый матч у ЦСКА кто-то вылетает. Еще в начале сезона слетел Хетаг Хосонов, а в матче с «Арсеналом» команда потеряла Щенникова. Игра с «Рубином» принесла новые лишения – перспективный Яка Бийол неудачно потянулся за мячом и покинул поле на носилках. Это странно, но после травмы Бийола ЦСКА даже заиграл лучше. Вот только оправдывать этим каждое повреждение уже не получится.

    В ЦСКА опять травма. Защитников нет даже в запасе

    По игре куча вопросов

    ЦСКА набирает очки за счет индивидуальных действий отдельных игроков. С «Рубином» затащил вышедший на замену Чалов, но до этого выявились две важные неудачи. Марио Фернандеса даже слишком легко перекрыли. Можно сколько угодно раз называть Бердыева автобусным гением, но когда Фернандес ничего не показывает в атаке весь матч, пора паниковать.

    Не впечатлил и новичок Магнуссон. Сердар Азмун еще в первом тайме мог добить ЦСКА, когда прошел исландца один в один. Магнуссон в этом ЦСКА еще и часто начинает атаки. С первым созидательным пасом у него пока ладится слабо.

    Такая качельная игра ЦСКА напоминает предсезонные сборы. Гончаренко постоянно меняет состав, устраивает ротацию, а игроки часто травмируются. Только предсезонка закончилась месяц назад.

    ЦСКА и «Рубин» похожи

    В воротах «Рубина» спасает молодой Иван Коновалов, Федор Кудряшов учится играть на правом фланге обороны, а Дмитрий Полоз выходит на матчи после тренировки в кроссовках. В этом «Рубине» такая же пачка травмированных и странные звезды. Например, в предыдущих матчах много творил арендованный у «Ростова» Хорен Байрамян. Болельщики признавали его лучшим игроком встреч, а сам Хорен вытащил для «Рубина» матч с «Ахматом». Игру с ЦСКА он грустно смотрел с трибун, а команда едва не победила и без нового лидера.

    «Рубин» варится в подобной ситуации уже несколько лет. Сейчас ЦСКА вынужденно опустился до подобного уровня. Кажется, нам пора с этим смириться.

    Текстовый онлайн матча «Рубин» – ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 1 Голосов: 19
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 28 августа 2018, 09:00

      Все еще впереди ребята!!! Главное вера и поддержка для родной команды!!!!

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 27 августа 2018, 06:21

      У ЦСКА, конечно, серьезные проблемы в игре из-за смены поколений и это нормально. Но от этого очень тревожно перед стартом ЛЧ, в ЛЧ все-таки с такой игрой и такими экспериментами состава будет совсем нелегко в принципе любые очки зацепить, с любой командой. Но, может, еще успеют подписать кого-то для усиления, а не для ротации.

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 27 августа 2018, 05:20

      А может автор для сравнения назовёт хоть один сезон который ЦСКА начал удачно и без травм?

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 26 августа 2018, 12:15

      Автор идиот.
      Больше половины основного состава команды ушло, а он видите ли не считает это основанием для таких результатов.
      Да наша конница ещё до конца года так будет кочумать, на личных качествах.
      Построят, Газзаев тоже не сразу слепил первого обладателя кубка УЕФА в России.

      7
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > general.lizyukov 26 августа 2018, 15:01

      автор мясной придурок по ходу... объективности в статье 0,0

      4
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > вместе с ЦСКА 26 августа 2018, 20:55

      Не обращай на слабоумных внимания!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 26 августа 2018, 12:11

      Цыплят по осени считают..., а у нас весной.

      5
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      Рейтинг: +187

      maxpav 26 августа 2018, 11:43

      Плеханов! У тебя такая звучная фамилия и топишь ты вроде за ЦСКА, но в этот раз написал откровенную х...

      2
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      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 26 августа 2018, 08:22

      За спартасрачами следите, а у ЦСКА всё идёт по плану, кубок и второе место возьмут.

      7
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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 26 августа 2018, 03:12

      ЦСКА не фаворит в этом году? Да это ясен как божий день! Но и с дермоммешать не надо они всегда разгонялись и по итогу брали верх таблицы это еще не конец. Пусть автор подобную ересь пишет в 25 туре там уже видно будет че каво!

      9
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 25 августа 2018, 23:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что Гинер сказал? Деньги решают всё. Были деньги, Гинер и компашка решали почти все вопросы во внутреннем чемпионате. Поощрение нужных команд, игры по договору, оплата игрокам наличными (чёрный нал), премиальные судьям и многое другое, что позволяло становиться чемпионами. Хуже было на международной арене. Там эти методы не применишь. Гинер привёл клуб к полубанкротству. Игроки начали бежать из клуба. Первым рванул Слуцкий. Рыболовлев немного помог. Но надолго ли хватит этих 30 млн евро. Великий в прошлом клуб присоединится к московскому Динамо и Торпедо.

      -5
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 августа 2018, 22:04

      Клуб побеждает - он чемпион. Клуб проигрывает - кандидат на вылет. Это журналюхи устраивают качели. Идите лучше смотрите, как сербы в Еврокубках больше всех очков заработали в этом сезоне.

      7
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