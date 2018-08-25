Бекхэма могут лишить водительских прав за превышение скорости

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм обвиняется в несоблюдении правил дорожного движения.

В январе этого года 43-летний англичанин двигался по западному Лондону на автомобиле марки Bentley со скоростью 59 миль в час. В данной зоне максимальная разрешенная скорость составляет 40 миль в час. Нарушение было зафиксировано с помощью камер видеонаблюдения.

Слушание по данному делу состоится 28 августа. Бекхэму грозит штраф или наказание в виде лишения водительских прав.