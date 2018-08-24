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    Экс-защитник «Фиорентины» попал в тюрьму. Он размещал объявления об эскорте от имени своей бывшей жены

    Бывший защитник «Фиорентины» и «Вест Хэма» Томас Ржепка был приговорен к тюремному заключению за своеобразную месть своей бывшей жене.

    44-летнего футболиста признали виновным в размещении трех поддельных объявлений об эскорте от имени его экс-супруги Владки Эрбовой. Суд в Брно приговорил его к шести месяцам лишения свободы.

    Его нынешняя девушка, телеведущая Катерина Кристелова, была оштрафована на 50 тысяч чешских крон за содействие.

    Ржепка извинился и заявил, что его поступок был вызван все более и более резкими разногласиями с Эрбовой по поводу прав опеки над их общим сыном.

    Ржепка нарушает закон не в первый раз. Ранее футболист был оштрафован за вождение в нетрезвом виде и за неуплату алиментов.

    Источник: Football Italia

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    24.08.2018 15:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 08:49

      Хорош гусь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 24 августа 2018, 20:04

      Фантазёр

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 19:07

      еще одна "футбольная" новость этого дня.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +384

      Gerecht165 24 августа 2018, 18:10

      Посоветуйте, пожалуйста, хороший альтернативный футбольный портал. Пора с жёлтого Бомбардира уходить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 24 августа 2018, 17:02

      Не платил алименты, грязная месть, вождение нетрезвым - урод какой-то, мягко выражаясь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 24 августа 2018, 16:56

      Скандалы, интриги, расследования.....не малахова ли часом взяли в редакторы?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 24 августа 2018, 16:18

      Не пойму, это ФУТБОЛЬНЫЙ сайт, или бульварная желтуха?

      6
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > lotsman 24 августа 2018, 16:40

      Ага,сейчас про Нобоа читал,что с женой разводится,начинает напоминать Спид-инфо и Экспресс-газету...

      3
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