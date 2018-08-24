Экс-защитник «Фиорентины» попал в тюрьму. Он размещал объявления об эскорте от имени своей бывшей жены

Бывший защитник «Фиорентины» и «Вест Хэма» Томас Ржепка был приговорен к тюремному заключению за своеобразную месть своей бывшей жене.

44-летнего футболиста признали виновным в размещении трех поддельных объявлений об эскорте от имени его экс-супруги Владки Эрбовой. Суд в Брно приговорил его к шести месяцам лишения свободы.

Его нынешняя девушка, телеведущая Катерина Кристелова, была оштрафована на 50 тысяч чешских крон за содействие.

Ржепка извинился и заявил, что его поступок был вызван все более и более резкими разногласиями с Эрбовой по поводу прав опеки над их общим сыном.

Ржепка нарушает закон не в первый раз. Ранее футболист был оштрафован за вождение в нетрезвом виде и за неуплату алиментов.