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  • Экс-защитник «Фиорентины» попал в тюрьму. Он размещал объявления об эскорте от имени своей бывшей жены

Экс-защитник «Фиорентины» попал в тюрьму. Он размещал объявления об эскорте от имени своей бывшей жены

24 августа 2018, 15:52
9

Бывший защитник «Фиорентины» и «Вест Хэма» Томас Ржепка был приговорен к тюремному заключению за своеобразную месть своей бывшей жене.

44-летнего футболиста признали виновным в размещении трех поддельных объявлений об эскорте от имени его экс-супруги Владки Эрбовой. Суд в Брно приговорил его к шести месяцам лишения свободы.

Его нынешняя девушка, телеведущая Катерина Кристелова, была оштрафована на 50 тысяч чешских крон за содействие.

Ржепка извинился и заявил, что его поступок был вызван все более и более резкими разногласиями с Эрбовой по поводу прав опеки над их общим сыном.

Ржепка нарушает закон не в первый раз. Ранее футболист был оштрафован за вождение в нетрезвом виде и за неуплату алиментов.

Источник: Football Italia
Европа Ржепка Томаш
Комментарии (9)
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lotsman
1535116684
Не пойму, это ФУТБОЛЬНЫЙ сайт, или бульварная желтуха?
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Zly
1535118983
Скандалы, интриги, расследования.....не малахова ли часом взяли в редакторы?
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Ljungberg9
1535119328
Не платил алименты, грязная месть, вождение нетрезвым - урод какой-то, мягко выражаясь.
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Gerecht165
1535123442
Посоветуйте, пожалуйста, хороший альтернативный футбольный портал. Пора с жёлтого Бомбардира уходить.
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OfaZavr
1535126841
еще одна "футбольная" новость этого дня.
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Yev
1535130282
Фантазёр
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zigbert
1535176164
Хорош гусь.
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