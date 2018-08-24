Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-нападающий «Ланса» Лопес может перейти в тульский «Арсенал»

    По информации We Sport FR, бывший нападающий «Ланса» Кристиан Лопес может продолжить карьеру в РПЛ.

    В ближайшее время 29-летний футболист должен прибыть в Тулу для подписания контракта с «Арсеналом». Как сообщает источник, его зарплата составит примерно 550 тысяч евро в год.

    Испанец перешел во французский клуб из «ЧФР Клуж» в августе 2016 года. Этим летом форвард не сумел договориться с «Лансом» о продлении соглашения и покинул его в качестве свободного агента.

    В прошлом сезоне Лопес провел за «Ланс» 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2018 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 августа 2018, 17:51

      давно пора усилить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 13:41

      Дайте мне 550 тысяч евро и я буду пахать любую бровку

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11