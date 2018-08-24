Экс-нападающий «Ланса» Лопес может перейти в тульский «Арсенал»

По информации We Sport FR, бывший нападающий «Ланса» Кристиан Лопес может продолжить карьеру в РПЛ.

В ближайшее время 29-летний футболист должен прибыть в Тулу для подписания контракта с «Арсеналом». Как сообщает источник, его зарплата составит примерно 550 тысяч евро в год.

Испанец перешел во французский клуб из «ЧФР Клуж» в августе 2016 года. Этим летом форвард не сумел договориться с «Лансом» о продлении соглашения и покинул его в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Лопес провел за «Ланс» 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал одну результативную передачу.