«Ростов» сыграет против «Арсенала» в форме цвета ковра

«Арсенал» и «Ростов» выбрали форму на встречу пятого тура РПЛ.

Туляки выйдут на матч в традиционном красном комплекте с желтыми элементами. Ростовчане сыграют в желтых шортах и футболке цвета ковра.

Ранее болельщик «Ростова» принес ковер на домашний матч четвертого тура Премьер-лиги с «Енисеем» (4:0), продемонстрировав его при праздновании гола. Позже ростовчане выпустили форму с расцветкой ковра.

Встреча «Арсенал» – «Ростов» состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени.