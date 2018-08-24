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«Ростов» сыграет против «Арсенала» в форме цвета ковра

24 августа 2018, 12:24
45

«Арсенал» и «Ростов» выбрали форму на встречу пятого тура РПЛ.

Туляки выйдут на матч в традиционном красном комплекте с желтыми элементами. Ростовчане сыграют в желтых шортах и футболке цвета ковра.

Ранее болельщик «Ростова» принес ковер на домашний матч четвертого тура Премьер-лиги с «Енисеем» (4:0), продемонстрировав его при праздновании гола. Позже ростовчане выпустили форму с расцветкой ковра.

Встреча «Арсенал» – «Ростов» состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Арсенал Ростов
Комментарии (45)
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bset
1535104182
Да они угорают. Никто им не даст в такой форме матч провести. Просто футболку подменили все.
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Бардюр
1535106505
Да прикол это. В жёлтой играют.
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Боцман59rus
1535106964
Смеяться после слова "лопата"
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smv73
1535107455
Деьилы малолетние, научитесь отличать шутку от правды.
Ответить
Фотон
1535107773
Не верю. Неужели совсем **.....ь.
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FanatSerj
1535113030
Вспомнилась нетленка: На ковре-вертолете мимо радуги Мы летим, а вы ползете, чудаки вы, чудаки! На ковре-вертолете ветер бьет в глаза, Нам хотя бы на излете заглянуть за.
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Urland
1535116878
вот будет прикол если проиграют, Валера первый сядет и насрет на ковер :)
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zigbert
1535119968
Сегодня вроде бы не 1апреля.
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OfaZavr
1535124837
что правда что ли?? ))) я думал это просто пиар ход такой посмеялись и забыли. в следующий раз какой-нибудь умник притащит что-нибудь похлеще, пусть тоже форму такую сделают и выйдут в ней) может считают что в прошлый раз ковер удачу принес поэтому форма тоже должна принести.
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Serjoga
1535128523
Вышли в своей желтой форме! В Ростове клоунов нет! Удачи МУЖИКАМ!
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