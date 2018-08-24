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    «Ростов» сыграет против «Арсенала» в форме цвета ковра

    «Арсенал» и «Ростов» выбрали форму на встречу пятого тура РПЛ.

    Туляки выйдут на матч в традиционном красном комплекте с желтыми элементами. Ростовчане сыграют в желтых шортах и футболке цвета ковра.

    Ранее болельщик «Ростова» принес ковер на домашний матч четвертого тура Премьер-лиги с «Енисеем» (4:0), продемонстрировав его при праздновании гола. Позже ростовчане выпустили форму с расцветкой ковра.

    Встреча «Арсенал» – «Ростов» состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ростов»

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    24.08.2018 12:24
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 25 августа 2018, 14:20

      Самое ласковое слово - КЛОУНЫ!!!

      0
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho 24 августа 2018, 21:58

      ну и уе*ищная же форма, особенно в сочетании с желтыми трусами...

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 августа 2018, 20:04

      у них АДИДАС выпускает атрибутику у нас КОВЁР круто то как

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 августа 2018, 19:35

      Вышли в своей желтой форме! В Ростове клоунов нет! Удачи МУЖИКАМ!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 18:33

      что правда что ли?? ))) я думал это просто пиар ход такой посмеялись и забыли. в следующий раз какой-нибудь умник притащит что-нибудь похлеще, пусть тоже форму такую сделают и выйдут в ней) может считают что в прошлый раз ковер удачу принес поэтому форма тоже должна принести.

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 августа 2018, 17:54

      Утка! И довольно жирная! Как уже "за.....и" этим ковром! Один "неадекват" его притащил на матч и появилась ТЕМА, которую нужно раздуть журналюгам! Выйдут в своей обычной желтой форме! В Ростове клоунов нет! Да, есть только один вариант, если кто-то (кому это нужно) заплатит клубу несколько лямов евро! Тогда ростовчане "поступятся" своим имиджем!

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > 24 августа 2018, 18:42

      Весело посмотреть на игру-ДОСТОЙНУЮ, а на ковровую одежку сходи к Зайцкву и полюбуйся!

      2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 17:12

      Сегодня вроде бы не 1апреля.

      5
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 августа 2018, 17:08

      Если новая расцветка формы станет фартовой,то почему бы и нет?Тем более что футболисты народ в основном суеверный.Так что будем посмотреть на результат.Удачи дончане!!!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > 24 августа 2018, 18:34

      Дончане это жители с берегов Дона.Иначе можно сказать донцы.А донетчане - это жители Донецка.Реки ДОН в Донецкой области нет.Посему и дончанами они зваться не могут.

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 24 августа 2018, 16:26

      что за цвет ковра?это какой?

      2
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      Рейтинг: +68

      Urland 24 августа 2018, 16:21

      вот будет прикол если проиграют, Валера первый сядет и насрет на ковер :)

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