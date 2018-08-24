Эмери: «Пока трудно понять, когда Косиельни вернется на поле»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о процессе возвращения в строй после травмы защитника и капитана команды Лорана Косиельни.

«Могу сказать, что Косиельни сейчас много работает.

Мы рады, что он вернулся в строй. Это – наш капитан. Его травма была серьезной, поэтому всем нам надо набраться терпения.

Сейчас трудно понять, когда он вернется на поле. Но прогресс хороший», – сказал Эмери.

Француз уже приступил к легким тренировкам. Он получил травму в полуфинале Лиги Европы прошлого сезона с «Атлетико».