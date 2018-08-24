Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмери: «Пока трудно понять, когда Косиельни вернется на поле»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о процессе возвращения в строй после травмы защитника и капитана команды Лорана Косиельни.

    «Могу сказать, что Косиельни сейчас много работает.

    Мы рады, что он вернулся в строй. Это – наш капитан. Его травма была серьезной, поэтому всем нам надо набраться терпения.

    Сейчас трудно понять, когда он вернется на поле. Но прогресс хороший», – сказал Эмери.

    Француз уже приступил к легким тренировкам. Он получил травму в полуфинале Лиги Европы прошлого сезона с «Атлетико».

    Источник: AFP

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2018 10:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11