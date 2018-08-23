Орзул: «Мы, болельщики «Динамо», – терпилы»

Телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул рассказала о своих клубных пристрастиях и отметила, что, болея за «Динамо», она научилась терпению.

«Свои предпочтения стараюсь не выпячивать, но и не скрываю. На матчах, честно говоря, давно не была. В этом сезоне еще не была.

Бывало, что ездила и на выездные игры. Узнают ли меня и как ко мне относятся болельщики «Динамо»? Узнают и относятся очень положительно. Ко мне часто подходят на стадионах, просят сфотографироваться, говорят какие-то приятные вещи и комплименты, просят почаще говорить в эфирах о «Динамо».

Знаете, чему меня научило «Динамо»? Терпеть. Очень важное качество для женщины. Я так и говорю: мы, динамовские болельщики, – терпилы», – сказала Орзул.