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    Орзул: «Мы, болельщики «Динамо», – терпилы»

    Телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул рассказала о своих клубных пристрастиях и отметила, что, болея за «Динамо», она научилась терпению.

    «Свои предпочтения стараюсь не выпячивать, но и не скрываю. На матчах, честно говоря, давно не была. В этом сезоне еще не была.

    Бывало, что ездила и на выездные игры. Узнают ли меня и как ко мне относятся болельщики «Динамо»? Узнают и относятся очень положительно. Ко мне часто подходят на стадионах, просят сфотографироваться, говорят какие-то приятные вещи и комплименты, просят почаще говорить в эфирах о «Динамо».

    Знаете, чему меня научило «Динамо»? Терпеть. Очень важное качество для женщины. Я так и говорю: мы, динамовские болельщики, – терпилы», – сказала Орзул.

    Источник: Sport24

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    23.08.2018 18:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:44

      Маша, ты наша! А золото все равно будет наше!

      0
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      Рейтинг: -38

      anatomarkov 23 августа 2018, 23:27

      Мужики вы в курсе что всем женщинам нравятся подкачанные с рельефным телом и с прессом вместо пивного пуза мужчины. Недавно решил измениться и стать таким, но лень, привычки, нехватка времени мне мешали, но тут друг посоветовал уникальный пояс который изменил мою жизнь. После первой недели я увидел результат, а уже через две не узнал себя: ушел пивной живот, проступили кубики, подкачал руки и спину и скинул 4кг., а главное ничего делать не нужно, надел и включил и все без диет и спортзала. На днях купил пояс девушке, чтоб держала себя в форме, классная штука советую всем, вот о нем уже и блогах пишут -------------- https://nnna.ru/mblog

      -1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 23 августа 2018, 20:07

      Лучше бы молчала.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 августа 2018, 19:51

      больше не о чём не просили тебя болелы динамо как терпеть

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 23 августа 2018, 19:33

      Зачем терпеть? Надо наслаждаться - игрой, футбольной мыслью, пивом, наконец.
      А то, как крест на себя взвалила - "Я болею за Динамо".

      5
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 23 августа 2018, 19:17

      Базара нет. Так оно и есть

      2
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      Рейтинг: +6311

      порт 23 августа 2018, 18:52

      А вот Дзюба не стал терпеть и нагнул Орзул.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 23 августа 2018, 18:47

      Терпеливый и терпила дамочка, разные понятия совершенно!!!

      9
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      Рейтинг: +665

      Snerg > ВикторВВ 23 августа 2018, 18:51

      на то она и женщина))

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 августа 2018, 18:46

      Мария видимо не совсем до конца осознает значение этого слова,после всего вышесказанного думаю перестанет быть это:"Ко мне часто подходят на стадионах, просят сфотографироваться, говорят какие-то приятные вещи и комплименты, просят почаще говорить в эфирах о «Динамо»"

      2
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 23 августа 2018, 18:30

      Класс

      2
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