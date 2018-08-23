Игнатьев: «У «Зенита» проблем с «Мольде» быть не должно»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что «Зенит» уверенно проведет матчи с «Мольде» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы.

«Потеря Нобоа и Паредеса, безусловно, очень серьезна, но у «Зенита» должно хватить резервов. В последних играх сине-бело-голубые показали высокий уровень. Если они сохранят настрой, проблем с «Мольде» быть не должно», – считает Игнатьев.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Мольде» состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 23 августа, в 19:00 по московскому времени.