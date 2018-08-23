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    Игнатьев: «У «Зенита» проблем с «Мольде» быть не должно»

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что «Зенит» уверенно проведет матчи с «Мольде» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы.

    «Потеря Нобоа и Паредеса, безусловно, очень серьезна, но у «Зенита» должно хватить резервов. В последних играх сине-бело-голубые показали высокий уровень. Если они сохранят настрой, проблем с «Мольде» быть не должно», – считает Игнатьев.

    Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Мольде» состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 23 августа, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    23.08.2018 09:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2018, 21:10

      Их и не было.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 августа 2018, 14:44

      Да все будет хорошо. Зенит просто обязан побеждать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 23 августа 2018, 13:30

      Без Паредеса обороне, конечно, будет тяжело. Главное, чтоб забили на пару мячей больше.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 августа 2018, 12:21

      Хозяева будут играть на 200% -- лёгкой прогулки не получится !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Zenmaster 23 августа 2018, 12:33

      Так хозяева мы " Зенит" играет дома... ))) Перед Минском чего только не пели записные "Эксперты", а он как вышло. А тут проблема с составом, усталость уже присутствует, на весь матч многих не хватает. Да и "Мольде" не "Динамо" Минск. Здесь тактика навесов в штрафную на столбов не принесёт такого результата. Не легко будет сегодня "Зениту" по игре , я полагаю. А каков будет счёт посмотрим.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 23 августа 2018, 11:42

      победят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2018, 11:24

      С Динамо Мн вроде тоже не должно было быть. Но набьется народу тыщ 50 и все орать будут, погонят игроков.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 11:18

      главное не допустить недооценку, урок с минским Динамо должен кое-чему научить.

      4
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 23 августа 2018, 09:54

      Не стоит недооценивать.

      4
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 августа 2018, 09:34

      будем надеятся

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 августа 2018, 09:26

      у Зенита всегда проблемы они без них никуда и просто не понимаю зачем эта ЛЕ отдать столько сил чтобы потом заработать лишние 5-6 лямов и плохо выступить в ЧР и опять без ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Garrincha58 23 августа 2018, 15:21

      да ладно сидите на 5ом месте там вам лучше всего и для сТраны

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