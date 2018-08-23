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Игнатьев: «У «Зенита» проблем с «Мольде» быть не должно»

23 августа 2018, 09:17
12

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что «Зенит» уверенно проведет матчи с «Мольде» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы.

«Потеря Нобоа и Паредеса, безусловно, очень серьезна, но у «Зенита» должно хватить резервов. В последних играх сине-бело-голубые показали высокий уровень. Если они сохранят настрой, проблем с «Мольде» быть не должно», – считает Игнатьев.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Мольде» состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 23 августа, в 19:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Лига Европы Зенит Мольде Нобоа Кристиан Паредес Леандро Игнатьев Борис
Комментарии (12)
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Garrincha58
1535005571
у Зенита всегда проблемы они без них никуда и просто не понимаю зачем эта ЛЕ отдать столько сил чтобы потом заработать лишние 5-6 лямов и плохо выступить в ЧР и опять без ЛЧ
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bolela_16
1535006071
будем надеятся
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Mazai-NN
1535007291
Не стоит недооценивать.
Ответить
OfaZavr
1535012324
главное не допустить недооценку, урок с минским Динамо должен кое-чему научить.
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prezent2017
1535012680
С Динамо Мн вроде тоже не должно было быть. Но набьется народу тыщ 50 и все орать будут, погонят игроков.
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Sergei26
1535013759
победят
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Zenmaster
1535016096
Хозяева будут играть на 200% -- лёгкой прогулки не получится !!!
Ответить
тщмек 19
1535020211
Без Паредеса обороне, конечно, будет тяжело. Главное, чтоб забили на пару мячей больше.
Ответить
Фотон
1535024685
Да все будет хорошо. Зенит просто обязан побеждать.
Ответить
prezent2017
1535047805
Их и не было.
Ответить
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