Газзаев: «За чемпионство борьба будет идти между «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом» и «Краснодаром»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев не торопится говорить о фаворитах текущего сезона в РПЛ.

«В прошлом году «Зенит» на старте сезона тоже практически не терял очков и питерцев начали называть будущими чемпионами. А в итоге они заняли лишь пятое место. Поэтому говорить о фаворитах рано.

Считаю, до самого конца сезона за первое место будет идти борьба между «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом» и «Краснодаром». Надеюсь, и ЦСКА, который в последних играх начал показывать свои амбиции, включится в эту гонку. Эти пять команд и сразятся за медали», – заявил Газзаев.

После четырех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 12 очками. За ним следуют «Спартак» (10 очков), «Оренбург» (9) и «Ростов» (9).