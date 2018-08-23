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    Газзаев: «За чемпионство борьба будет идти между «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом» и «Краснодаром»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев не торопится говорить о фаворитах текущего сезона в РПЛ.

    «В прошлом году «Зенит» на старте сезона тоже практически не терял очков и питерцев начали называть будущими чемпионами. А в итоге они заняли лишь пятое место. Поэтому говорить о фаворитах рано.

    Считаю, до самого конца сезона за первое место будет идти борьба между «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом» и «Краснодаром». Надеюсь, и ЦСКА, который в последних играх начал показывать свои амбиции, включится в эту гонку. Эти пять команд и сразятся за медали», – заявил Газзаев.

    После четырех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 12 очками. За ним следуют «Спартак» (10 очков), «Оренбург» (9) и «Ростов» (9).

    Источник: Известия

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    23.08.2018 07:18
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 17:56

      Прорицатель однако.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 августа 2018, 14:54

      Оракул... бл...н.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 августа 2018, 14:51

      может Оренбург как ростов выстрелит ? и за ле поборится

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 августа 2018, 13:31

      Откуда он все знает?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 августа 2018, 12:04

      Ну , голова два уха -- вся страна об этом знает !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 23 августа 2018, 11:59

      Переоценненый Краснодар,игра есть очков нету

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 августа 2018, 11:40

      Думаю в этом сезоне Зеня- вне конкуренции. А вот за места со сворого по пятое, будет битва. Надеюсь ЦСКА сможет в ней участвовать. Если даже и нет- не трагедия. Этот сезон, сезон формирования новой команды.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Чикомас 23 августа 2018, 14:52

      не все эти периоды понимают хотя настоящие болельщки поймут а глоры ныть будут

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 10:53

      правда что ли? сенсационные новости рассказал))

      6
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      Рейтинг: +4934

      polt 23 августа 2018, 10:45

      "Считаю, до самого конца сезона за первое место будет идти борьба между «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом» и «Краснодаром»."... Ростовом, Рубином, Уфой и т.д. Всего16 команд, нет, пожалуй, 14.

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 августа 2018, 08:54

      да ты спиноза, чувак!

      2
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