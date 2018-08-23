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    Полузащитник «Уфы» Карп: «Знаем, что «Рейнджерс» возглавляет Джеррард. Но ведь сейчас он не играет»

    Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп не придает большого значения тому факту, что «Рейнджерс» возглавляет Стивен Джеррард.

    «Конечно, мы знаем, что «Рейнджерс» возглавляет Джеррард. Все знают, какой это был игрок, но ведь сейчас он не выходит на поле. Так что мы не придаем этому факту большого значения.

    В целом будет очень приятно сыграть в Шотландии на 51-тысячном стадионе. Надеюсь, он будет заполнен», – сказал Карп.

    Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» – «Уфа» пройдет в четверг, 23 августа, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 30 августа в России.

    Источник: Известия

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    23.08.2018 06:45
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 17:52

      Удачи Уфе.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17859

      ilichkadr 23 августа 2018, 10:18

      Если уфимцы изначально сядут в глухую защиту, то разгрома не избежать. Только игра на контратаках.

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