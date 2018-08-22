Глеб: «Футболисты «Зенита» играли в Минске как трупы»

Белорусский нападающий Вячеслав Глеб высказал мнение об играх 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и минским «Динамо».

В первом матче петербуржцы проиграли 0:4, а ответной встрече победили со счетом 8:1.

«Когда «Зенит» был в Минске, они играли как трупы. Я не узнал. Это же команда «Газпрома», там сплошь миллионеры, там огромные деньги, но они были вообще беспомощными. С другой стороны, «Динамо» не позволило играть сопернику, минчане действовали просто прекрасно. А в Питере… Команды просто поменялись ролями. Если бы «Динамо» прошло «Зенит», то и «Молде» бы тоже бы прошло. И от этого очень обидно», — сказал Глеб.