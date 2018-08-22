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    Глеб: «Футболисты «Зенита» играли в Минске как трупы»

    Белорусский нападающий Вячеслав Глеб высказал мнение об играх 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и минским «Динамо».

    В первом матче петербуржцы проиграли 0:4, а ответной встрече победили со счетом 8:1.

    «Когда «Зенит» был в Минске, они играли как трупы. Я не узнал. Это же команда «Газпрома», там сплошь миллионеры, там огромные деньги, но они были вообще беспомощными. С другой стороны, «Динамо» не позволило играть сопернику, минчане действовали просто прекрасно. А в Питере… Команды просто поменялись ролями. Если бы «Динамо» прошло «Зенит», то и «Молде» бы тоже бы прошло. И от этого очень обидно», — сказал Глеб.

    Источник: Pressball

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    22.08.2018 16:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +160

      Varnes 23 августа 2018, 14:01

      Про футбол в Минске - все по делу, не было настроя. За такое надо наказывать, что и случилось.
      А вот деньги здесь при чём?

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 22 августа 2018, 22:45

      это не Глеб это ди..., причем тут деньги? старший хорошо играл потому что ему платили?

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 августа 2018, 20:49

      Если бы да кабы!! дальше сами знаете!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 августа 2018, 17:00

      страница закрыта... **** сейчас глаголить ?

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 22 августа 2018, 16:35

      Погоди еще в лиге Европы с батэ встретимся

      2
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      Рейтинг: +1423

      Parham > Tajik-za Zenit 22 августа 2018, 17:02

      Согласен. Можем встретиться!! Даже хотелось бы!!

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Tajik-za Zenit 22 августа 2018, 20:13

      если только в группе. в плей офф батэ не выйдет

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 августа 2018, 16:32

      Ну ниче страшного, зениту в ле по больше всякого светит) пускай играют

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