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    Самедов: «Еременко – усиление для «Спартака». А то, что он «конь» бывший – ну и ладно»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о приходе в московский клуб хавбека Романа Еременко.

    – Как вам Роман Еременко на тренировках, после двухлетней паузы?

    – Как будто не было этой паузы. Он в отличной форме, хороший футболист. Однозначно это усиление для «Спартака».

    – Понимание игры у него выдающееся?

    – Для нашего чемпионата – да. Он реально в хорошей форме, все нагрузки получает наравне со всеми.

    – А вся эта история – «Спартак»– ЦСКА, «кони»-«мясо» – может помешать?

    – По тому, что я вижу – думаю, ему ничего не помешает.

    – А на заявление болельщиков «Спартака», выступивших против его перехода, как отреагировали?

    – Да никак. Как мне на это реагировать? Человек пришел, подписал контракт, люди высказывают свое мнение, кому-то нравится, кому-то нет.

    – Шутите над ним по поводу армейского прошлого?

    – Я точно не шучу. Единственное, мы с ним поговорили о том, с кем он общается из ЦСКА. А то, что он «конь» бывший – ну и ладно.

    Еременко в «Спартаке» – это нормально

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2018 00:33
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 11:00

      Если этот "конь" борозды не испортит ,то против никто не будет.

      2
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      Рейтинг: +75

      23RU 22 августа 2018, 13:14

      Да какая на хрен разница конявый мясной паровозный или ещё какой-нибудь. Он игрок и профессионал и сам решает где ему дальше играть.

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 22 августа 2018, 11:16

      Ну а что могла хрюкнуть ещё известная азербайджанская проститутка?.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +75

      23RU > Shotlandets86 22 августа 2018, 13:12

      Глупый и обиженный ты типаж. Видать хреново всё у тебя - раз оскорбляешь других...

      0
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      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > 23RU 22 августа 2018, 20:46

      А, может быть, просто у меня есть футбольные принципы, которых ты лишён.

      "Глупый и обиженный"? Откуда такие выводы, школьные курсы по интернет-психологии?.)))

      Не позорься лучше и не пиши мне ничего.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 10:51

      пока есть некоторые сомнения что он усиление, посмотрим что покажет. ну а так многое верно Самедов сказал.

      5
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 22 августа 2018, 10:13

      Мясо конячье теперь

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2018, 09:07

      Саша, забей х...! У нас стадо спортсменов выступает под "белым флагом" положив болт на Родину. А здесь какой-то "клуб по интересам". Забей и помни - после игры обязательно водочки.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 22 августа 2018, 08:41

      Саша,коней бывших не бывает! В душе он все равно в конюшне, вся проблема в бабках!

      1
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      Рейтинг: +1969

      Niko 22 августа 2018, 06:31

      А то что он нарек и кидала? Да ничего

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 августа 2018, 05:52

      Самедов знает, что говорит. Он и за Локо успел поиграть, и за Динамо. Пофиг, где, лишь бы побольше платили. Он и бы и "конём" с удовольствием стал, только он там за даром не нужен никогда был. Не понимаю, как он после этого может позиционировать себя спартаковцем.

      9
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 22 августа 2018, 05:11

      Cамедов, а ты то кто?

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > iBragim2102 22 августа 2018, 09:32

      Раз в свинарнике значит хрюшка.

      1
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