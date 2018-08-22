Самедов: «Еременко – усиление для «Спартака». А то, что он «конь» бывший – ну и ладно»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о приходе в московский клуб хавбека Романа Еременко.

– Как вам Роман Еременко на тренировках, после двухлетней паузы?

– Как будто не было этой паузы. Он в отличной форме, хороший футболист. Однозначно это усиление для «Спартака».

– Понимание игры у него выдающееся?

– Для нашего чемпионата – да. Он реально в хорошей форме, все нагрузки получает наравне со всеми.

– А вся эта история – «Спартак»– ЦСКА, «кони»-«мясо» – может помешать?

– По тому, что я вижу – думаю, ему ничего не помешает.

– А на заявление болельщиков «Спартака», выступивших против его перехода, как отреагировали?

– Да никак. Как мне на это реагировать? Человек пришел, подписал контракт, люди высказывают свое мнение, кому-то нравится, кому-то нет.

– Шутите над ним по поводу армейского прошлого?

– Я точно не шучу. Единственное, мы с ним поговорили о том, с кем он общается из ЦСКА. А то, что он «конь» бывший – ну и ладно.

Еременко в «Спартаке» – это нормально