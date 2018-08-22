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  • Самедов: «Еременко – усиление для «Спартака». А то, что он «конь» бывший – ну и ладно»

Самедов: «Еременко – усиление для «Спартака». А то, что он «конь» бывший – ну и ладно»

22 августа 2018, 00:33
26

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о приходе в московский клуб хавбека Романа Еременко.

– Как вам Роман Еременко на тренировках, после двухлетней паузы?

– Как будто не было этой паузы. Он в отличной форме, хороший футболист. Однозначно это усиление для «Спартака».

– Понимание игры у него выдающееся?

– Для нашего чемпионата – да. Он реально в хорошей форме, все нагрузки получает наравне со всеми.

– А вся эта история – «Спартак»– ЦСКА, «кони»-«мясо» – может помешать?

– По тому, что я вижу – думаю, ему ничего не помешает.

– А на заявление болельщиков «Спартака», выступивших против его перехода, как отреагировали?

– Да никак. Как мне на это реагировать? Человек пришел, подписал контракт, люди высказывают свое мнение, кому-то нравится, кому-то нет.

– Шутите над ним по поводу армейского прошлого?

– Я точно не шучу. Единственное, мы с ним поговорили о том, с кем он общается из ЦСКА. А то, что он «конь» бывший – ну и ладно.

Еременко в «Спартаке» – это нормально

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Еременко Роман
Комментарии (26)
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DOCTOR PENALTY
1534887516
Мясной конь???...
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Chesn0k
1534887952
Бывший конь и наркоман, - финн Еременко Роман!
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Мары
1534901356
Вот откуда пошло тыгыдымский конь. А я всё думал откуда же это определение.
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Krossmen73
1534903144
Фигня всё это...конь ты или мясной ,или бомж..Это разделение и прозвища придумали для себя фаны.Есть команды и игроки.Клубы определяют нужен им тот или иной игрок,а игрок сам выбирает свою судьбу и за какую команду играть.Разве что немного помогает в этом агент.Главное чтобы новичок прижился в новом для себя клубе и заиграл с пользой для неё.Игроцкая судьба непредсказуема и загадывать что он будет играть всю жизнь за один и тот же клуб глупо...Примеров тому великое множество.Удачи Ерёме в Спартаке!
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iBragim2102
1534903900
Cамедов, а ты то кто?
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Viper for CSKA
1534906336
Самедов знает, что говорит. Он и за Локо успел поиграть, и за Динамо. Пофиг, где, лишь бы побольше платили. Он и бы и "конём" с удовольствием стал, только он там за даром не нужен никогда был. Не понимаю, как он после этого может позиционировать себя спартаковцем.
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OfaZavr
1534924306
пока есть некоторые сомнения что он усиление, посмотрим что покажет. ну а так многое верно Самедов сказал.
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Shotlandets86
1534925789
Ну а что могла хрюкнуть ещё известная азербайджанская проститутка?.
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23RU
1534932885
Да какая на хрен разница конявый мясной паровозный или ещё какой-нибудь. Он игрок и профессионал и сам решает где ему дальше играть.
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zigbert
1535011224
Если этот "конь" борозды не испортит ,то против никто не будет.
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