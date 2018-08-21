Самедов: «ПАОК унизил «Спартак»? А в чем состоит унижение?»

Конечно обидная ничья ,но унижения никакого нет. Греки предстали в Москве даже более организованной командой чем у себя дома.
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о вылете московского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.
В двухматчевом противостоянии 3-го квалификационного раунда команда уступила ПАОКу (2:3).
– Как вы восприняли заявление Саввиди, который сказал, что «Спартак» был унижен на своем поле?
– В чем состоит унижение, не понимаю.
– Греки позволили выполнить задачу «Спартаку» на его переполненном стадионе.
– Да, мы не выполнили задачу, это факт. Но я не понимаю слова «унизили». Это неправильно. Мы играли 65 минут в меньшинстве, и во втором тайме у нас были неплохие моменты.
– Болельщики мечтают встретиться с ПАОК в Лиге Европы. А вы бы хотели?
– Было бы неплохо.
– Унизить его на «Тумбе»?
– Нет (смеется). Достаточно будет просто победы. Двух побед.
«Унижение раз в год – это мало». Страна реагирует на вылет «Спартака»