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    Самедов: «ПАОК унизил «Спартак»? А в чем состоит унижение?»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о вылете московского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

    В двухматчевом противостоянии 3-го квалификационного раунда команда уступила ПАОКу (2:3).

    – Как вы восприняли заявление Саввиди, который сказал, что «Спартак» был унижен на своем поле?

    – В чем состоит унижение, не понимаю.

    – Греки позволили выполнить задачу «Спартаку» на его переполненном стадионе.

    – Да, мы не выполнили задачу, это факт. Но я не понимаю слова «унизили». Это неправильно. Мы играли 65 минут в меньшинстве, и во втором тайме у нас были неплохие моменты.

    – Болельщики мечтают встретиться с ПАОК в Лиге Европы. А вы бы хотели?

    – Было бы неплохо.

    – Унизить его на «Тумбе»?

    – Нет (смеется). Достаточно будет просто победы. Двух побед.

    «Унижение раз в год – это мало». Страна реагирует на вылет «Спартака»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2018 22:17
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 10:25

      Конечно обидная ничья ,но унижения никакого нет. Греки предстали в Москве даже более организованной командой чем у себя дома.

      2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 23 августа 2018, 00:02

      Это просто футбол.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 10:34

      согласен, никакого унижения не было. а на то что болтает их на всю голову владелец не стоит и обращать внимание. если и считать что-то унижением так это то что мы не прошли дальше хотя должны были но никак не счет или если бы они нас вчистую переиграли.

      4
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 22 августа 2018, 08:07

      Действительно, в чем унижение? Это уже обыденность, сливать призерам чемпионата Греции)))

      1
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      Рейтинг: +1969

      Niko 22 августа 2018, 06:35

      Вообще нелепость какая-то. Мы говорит в меньшенстве моменты создавали. Пора отправлять в фнл. Из лили чемпионов вылетел, а он как мальчик 18 летний радуется что моменты создавали.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 22 августа 2018, 05:25

      Были, было бы. Главное, что есть.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 августа 2018, 05:07

      Если бы ПАОК вынес спартачей в одну калитку ,скажем 4:0 в Москве,то это да,это было бы да, унижением.А так был не выход в следующую стадию.Обидно?Конечно обидно.Но унижения нет.Просто безумный грек перебрал Метаксы и нёс всякую пургу,а жадные до сенсаций и жареных новостей журналишки быстро подхватили это и устроили вонь в СМИ и инете...Придурки...

      3
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 22 августа 2018, 02:33

      ПАОК скорее унизил тех людей , которые ещё до матча с ПАОК начали говорить о том ,кто будет следующим соперником Спартака, и где предстоит первая игра - дома или в гостях. Ну а Спартак , должен играть , а не слушать тех людей

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      Рейтинг: +1256

      Dredd Judge 22 августа 2018, 00:17

      не хватило что ли???

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 августа 2018, 00:15

      И Бенфику унизили? Гады

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