Самедов: «ПАОК унизил «Спартак»? А в чем состоит унижение?»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о вылете московского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

В двухматчевом противостоянии 3-го квалификационного раунда команда уступила ПАОКу (2:3).

– Как вы восприняли заявление Саввиди, который сказал, что «Спартак» был унижен на своем поле?

– В чем состоит унижение, не понимаю.

– Греки позволили выполнить задачу «Спартаку» на его переполненном стадионе.

– Да, мы не выполнили задачу, это факт. Но я не понимаю слова «унизили». Это неправильно. Мы играли 65 минут в меньшинстве, и во втором тайме у нас были неплохие моменты.

– Болельщики мечтают встретиться с ПАОК в Лиге Европы. А вы бы хотели?

– Было бы неплохо.

– Унизить его на «Тумбе»?

– Нет (смеется). Достаточно будет просто победы. Двух побед.

«Унижение раз в год – это мало». Страна реагирует на вылет «Спартака»