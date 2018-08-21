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Самедов: «ПАОК унизил «Спартак»? А в чем состоит унижение?»

21 августа 2018, 22:17
28

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о вылете московского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

В двухматчевом противостоянии 3-го квалификационного раунда команда уступила ПАОКу (2:3).

– Как вы восприняли заявление Саввиди, который сказал, что «Спартак» был унижен на своем поле?

– В чем состоит унижение, не понимаю.

– Греки позволили выполнить задачу «Спартаку» на его переполненном стадионе.

– Да, мы не выполнили задачу, это факт. Но я не понимаю слова «унизили». Это неправильно. Мы играли 65 минут в меньшинстве, и во втором тайме у нас были неплохие моменты.

– Болельщики мечтают встретиться с ПАОК в Лиге Европы. А вы бы хотели?

– Было бы неплохо.

– Унизить его на «Тумбе»?

– Нет (смеется). Достаточно будет просто победы. Двух побед.

«Унижение раз в год – это мало». Страна реагирует на вылет «Спартака»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак ПАОК Самедов Александр
Комментарии (28)
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88serega88
1534879602
ох и дура! да ему то пох.р, карьере закат, а то что обосрались....я фанат зенита, но болел за вас....обосрались!
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Сильвербой
1534879605
Каждый год б..ть вас опускают и ты еще не понимаешь?? Мы не слышим ничего от вас кроме извинений! Из года в год одно и тоже!!! Упырь вонючий!
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Мары
1534880024
Откровенно какой то бред со стороны Саввиди. Обидно ? Бесспорно. Унижение ? Наверно когда его сына в ..опу отдерут не по согласию, это будет унижение.А проигрыш, это просто обида.
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Alejandrrro
1534880445
Не ПАОК унизил, а вы сами себя унизили. Стыдно за вас, опозорили Спартак. Должны были выгрызать путёвку в ЛЧ. А показали свою слабую волю, неспособность доказать, что поражение от Динамо в последнем туре РФПЛ было несчастным случаем.
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Алеха32
1534880458
Вот что он думал на самом деле, "в лигу вышли премиашки получил, напрягаться выигрывать это не для рус футбола, в рфл бабки платят на жизнь хватает, зачем играть на зрителя"
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DOCTOR PENALTY
1534881328
Если человек не понимает, что его унизили на родном стадионе, он не спартаковец!
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Муруал
1534881847
Это,конечно,не унижение.Ведь не было победы в одну калитку.Играли две равные команды,греки настроились лучше и заслуженно прошли дальше.Однако обидно,что Спартак из года в год не оправдывает надежд в европейских матчах,где-то откровенно сливая,а когда и от недостатка мастерства.
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Мары
1534886115
А тем временем ПАОК в гостях играет вничью с Бенфикой 1-1. Теперь всех кто будет уступать ПАОКу отсылайте с к Савиди и клеймите национальным позором. Ведь после ПАОКа будет групповой этап, а там унижение можно будет даже на Баварию с Манчестером повесить. Ума у такой публики на это вполне хватит.
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Krossmen73
1534903655
Если бы ПАОК вынес спартачей в одну калитку ,скажем 4:0 в Москве,то это да,это было бы да, унижением.А так был не выход в следующую стадию.Обидно?Конечно обидно.Но унижения нет.Просто безумный грек перебрал Метаксы и нёс всякую пургу,а жадные до сенсаций и жареных новостей журналишки быстро подхватили это и устроили вонь в СМИ и инете...Придурки...
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OfaZavr
1534923288
согласен, никакого унижения не было. а на то что болтает их на всю голову владелец не стоит и обращать внимание. если и считать что-то унижением так это то что мы не прошли дальше хотя должны были но никак не счет или если бы они нас вчистую переиграли.
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