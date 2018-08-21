Главные новости дня. Капитаны испанских клубов не хотят играть матчи Ла Лиги в Америке, в «Ростове» придумали форму в виде ковра

Болельщик «Ростова» пояснил, зачем он пришел на футбол с ковром. Клуб уже продает такую форму.

Лондонский «Арсенал» просит о просмотре 18-летнего футболиста «Уфы».

«Уфа» успешно решила вопрос с британскими визами перед игрой с «Рейнджерс».

Фанаты «Спартака» отомстили за оскорбления ресторатору из Краснодара, сильно скинув рейтинг заведения.

«Спартаку» интересен форвард из бельгийского чемпионата.

Паршивлюк рассказал, почему никогда не будет играть в ЦСКА.

Виталий Денисов перейдет из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды.

Эдегор будет выступать в команде Слуцкого.

Милнер установил рекорд АПЛ, реализовав пенальти.

Капитаны клубов Ла Лиги будут протестовать против решения играть матчи в Северной Америке.