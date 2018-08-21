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    Главные новости дня. Капитаны испанских клубов не хотят играть матчи Ла Лиги в Америке, в «Ростове» придумали форму в виде ковра

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2018 20:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +42

      Żak_Stanislavskiy 22 августа 2018, 08:28

      Правильно испанцы делают, ещё и летать их за сотни километров заставят, чтобы жирных петухов развлекать. Пусть дальше смотрят как бейсболисты друг другу в душевой забивают

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 22 августа 2018, 07:16

      Парщивлюк... Потомучто стар. Супер стар.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 августа 2018, 23:20

      БАТЭ весело играет, жаль второй пропустили

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