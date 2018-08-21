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  • Болельщик «Ростова» с ковром: «Это домашний атрибут. Хотел показать, чтобы люди не сидели дома»

Болельщик «Ростова» с ковром: «Это домашний атрибут. Хотел показать, чтобы люди не сидели дома»

21 августа 2018, 08:08
13

Болельщик «Ростова» Алексей Кумовской рассказал о том, почему пришел на домашний матч четвертого тура РПЛ с «Енисеем» (4:0) с ковром.

«Ковер принес из дома. Я его раньше как обычное покрывало на отдыхе использовал. Подумал, что, если взять ковер на футбол — это будет весело. Можно разрядить обстановку, тем более не с грандом играем.

И еще: ковер — домашний атрибут. Хотел этим показать, чтобы люди не сидели дома, а приходили на матчи «Ростова». Потому что стадион — тоже наш дом.

При осмотре служба безопасности попросила развернуть его, улыбнулась и сказала: «Проходите!» Я сам удивился, что так легко все получилось.

Конечно, предполагал, что меня с ковром заметят. Но чтобы настолько все это было распиарено и обсуждалось в разных пабликах и на сайтах, вообще не думал. И у меня море сообщений от знакомых…

Ковер не такой уж тяжелый. Трясти им на трибуне не собирался — так получилось в порыве эмоций. Раньше он дома на стене висел. Но сейчас дома ремонт и для ковра места нет. Зато теперь он клубный талисман», — сказал Кумовской.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (13)
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KOLBIS
1534829052
Для пущей наглядности надо было еще принести с собой унитаз,тогда бы точно дома не на чем сидеть бы было...
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mihail200606
1534830202
Ой дебил...
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storm30111976
1534830646
Довыёживался!...и ФК Ростов у него отжал ковёр !!! )))...Если бы он пришёл на игру с унитазом,наверное, и унитаз бы отжали...)))
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FanatSerj
1534831952
Это еще херня, на этом матче ещё мужик с варенными красными раками в руках болел )))
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vgarakh
1534837729
Молодец!!! Отличный атрибут, оригинальный, необычный. Когда я смотрел матч по телевизору, взгляд зацепился за ковер, долго думал, что бы это значило, причем здесь футбол и ковер? Теперь понимаю, что этот ковер немного рассмешил людей и в этом весь прикол.
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Cules2013
1534838964
Весело, креативно.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1534840475
Зацепил! Молодец!
Ответить
_Marqella_
1534845922
Больной человек...."ковёр клубный талисман"..))) ну-ну....))) ведро с навозом клубный талисман ....))
Ответить
Фотон
1534906027
А что следующее...
Ответить
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