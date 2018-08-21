Болельщик «Ростова» с ковром: «Это домашний атрибут. Хотел показать, чтобы люди не сидели дома»

Болельщик «Ростова» Алексей Кумовской рассказал о том, почему пришел на домашний матч четвертого тура РПЛ с «Енисеем» (4:0) с ковром.

«Ковер принес из дома. Я его раньше как обычное покрывало на отдыхе использовал. Подумал, что, если взять ковер на футбол — это будет весело. Можно разрядить обстановку, тем более не с грандом играем.

И еще: ковер — домашний атрибут. Хотел этим показать, чтобы люди не сидели дома, а приходили на матчи «Ростова». Потому что стадион — тоже наш дом.

При осмотре служба безопасности попросила развернуть его, улыбнулась и сказала: «Проходите!» Я сам удивился, что так легко все получилось.

Конечно, предполагал, что меня с ковром заметят. Но чтобы настолько все это было распиарено и обсуждалось в разных пабликах и на сайтах, вообще не думал. И у меня море сообщений от знакомых…

Ковер не такой уж тяжелый. Трясти им на трибуне не собирался — так получилось в порыве эмоций. Раньше он дома на стене висел. Но сейчас дома ремонт и для ковра места нет. Зато теперь он клубный талисман», — сказал Кумовской.