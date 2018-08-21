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    Болельщик «Ростова» с ковром: «Это домашний атрибут. Хотел показать, чтобы люди не сидели дома»

    Болельщик «Ростова» Алексей Кумовской рассказал о том, почему пришел на домашний матч четвертого тура РПЛ с «Енисеем» (4:0) с ковром.

    «Ковер принес из дома. Я его раньше как обычное покрывало на отдыхе использовал. Подумал, что, если взять ковер на футбол — это будет весело. Можно разрядить обстановку, тем более не с грандом играем.

    И еще: ковер — домашний атрибут. Хотел этим показать, чтобы люди не сидели дома, а приходили на матчи «Ростова». Потому что стадион — тоже наш дом.

    При осмотре служба безопасности попросила развернуть его, улыбнулась и сказала: «Проходите!» Я сам удивился, что так легко все получилось.

    Конечно, предполагал, что меня с ковром заметят. Но чтобы настолько все это было распиарено и обсуждалось в разных пабликах и на сайтах, вообще не думал. И у меня море сообщений от знакомых…

    Ковер не такой уж тяжелый. Трясти им на трибуне не собирался — так получилось в порыве эмоций. Раньше он дома на стене висел. Но сейчас дома ремонт и для ковра места нет. Зато теперь он клубный талисман», — сказал Кумовской.

    Источник: «Российская газета»

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    21.08.2018 08:08
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 22 августа 2018, 05:47

      А что следующее...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 21 августа 2018, 13:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Больной человек...."ковёр клубный талисман"..))) ну-ну....))) ведро с навозом клубный талисман ....))

      -42
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      ...
      Рейтинг: +466

      dik_fransis > _Marqella_ 21 августа 2018, 21:34

      твоя дырявая пасть атрибут зенита

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24269

      DOCTOR PENALTY 21 августа 2018, 11:34

      Зацепил! Молодец!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 августа 2018, 11:09

      Весело, креативно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 августа 2018, 10:48

      Молодец!!! Отличный атрибут, оригинальный, необычный. Когда я смотрел матч по телевизору, взгляд зацепился за ковер, долго думал, что бы это значило, причем здесь футбол и ковер? Теперь понимаю, что этот ковер немного рассмешил людей и в этом весь прикол.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 августа 2018, 09:12

      Это еще херня, на этом матче ещё мужик с варенными красными раками в руках болел )))

      3
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      Рейтинг: +63

      storm30111976 > FanatSerj 21 августа 2018, 09:28

      Что раки были, а пива не было ??? ...Да это же преступление !!! раки без пива !!! )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > storm30111976 21 августа 2018, 09:42

      Судя по его пузени, пиво на стадион он пронес в нём))

      4
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      Рейтинг: +63

      storm30111976 21 августа 2018, 08:50

      Довыёживался!...и ФК Ростов у него отжал ковёр !!! )))...Если бы он пришёл на игру с унитазом,наверное, и унитаз бы отжали...)))

      4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 августа 2018, 08:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ой дебил...

      -9
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      Рейтинг: +63

      storm30111976 > mihail200606 21 августа 2018, 08:48

      Почему ??? Мужик так развлекается...

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 августа 2018, 08:24

      Для пущей наглядности надо было еще принести с собой унитаз,тогда бы точно дома не на чем сидеть бы было...

      5
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