Паршивлюк: «ЦСКА – единственная команда, в которую я никогда не перейду»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал о своих взаимоотношениях с ЦСКА и заявил, что никогда не перейдет в армейский клуб.

Ранее футболист длительное время выступал за «Спартак».

– В клубной карьере вы забили шесть мячей. Два – в ворота ЦСКА. Это ваша любимая команда?

– Если в кавычках, то да. Для меня ЦСКА с детства – главный раздражитель. Так было на школьном уровне, и вот теперь на взрослом. Два моих гола в их ворота я навсегда запомню.

– У вас и сейчас особый настрой на армейцев?

– Опять же, для меня с детства игра с ЦСКА – самая важная. В школе, в первенстве Москвы, в Премьер-лиге – это всегда были битвы.

– Какие матчи с ЦСКА запомнились больше всего?

– Первый – когда мы выиграли 1:0 в «Лужниках», забил Баженов. Мы впервые за семь лет их победили. Второй – в 2009 году, когда Алекс сделал дубль, и мы обыграли их 2:1. Третий – в 2013 году. Мы разгромили ЦСКА 3:0, я забил один из мячей. Ну и теперь еще четвертый матч добавился с «Ростовом».

– Когда-нибудь могли представить, что окажетесь в ЦСКА?

– Нет. Это невозможно. ЦСКА – единственная команда, в которую я никогда не перейду.