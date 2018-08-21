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    Паршивлюк: «ЦСКА – единственная команда, в которую я никогда не перейду»

    Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал о своих взаимоотношениях с ЦСКА и заявил, что никогда не перейдет в армейский клуб.

    Ранее футболист длительное время выступал за «Спартак».

    – В клубной карьере вы забили шесть мячей. Два – в ворота ЦСКА. Это ваша любимая команда?

    – Если в кавычках, то да. Для меня ЦСКА с детства – главный раздражитель. Так было на школьном уровне, и вот теперь на взрослом. Два моих гола в их ворота я навсегда запомню.

    – У вас и сейчас особый настрой на армейцев?

    – Опять же, для меня с детства игра с ЦСКА – самая важная. В школе, в первенстве Москвы, в Премьер-лиге – это всегда были битвы.

    – Какие матчи с ЦСКА запомнились больше всего?

    – Первый – когда мы выиграли 1:0 в «Лужниках», забил Баженов. Мы впервые за семь лет их победили. Второй – в 2009 году, когда Алекс сделал дубль, и мы обыграли их 2:1. Третий – в 2013 году. Мы разгромили ЦСКА 3:0, я забил один из мячей. Ну и теперь еще четвертый матч добавился с «Ростовом».

    – Когда-нибудь могли представить, что окажетесь в ЦСКА?

    – Нет. Это невозможно. ЦСКА – единственная команда, в которую я никогда не перейду.

    Источник: «Российская газета»

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    21.08.2018 12:17
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 августа 2018, 08:40

      да ты там не кому и не нужен а бомбардир в своем репертуаре высасывает новости про спартак из пальца

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 22 августа 2018, 00:43

      Красно-белый навсегда!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 августа 2018, 20:20

      "В "Барселону"? Никогда! Ни ногой!" - заявил заканчивающий карьеру в пятом испанском дивизионе испанский защитник.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 21 августа 2018, 18:47

      Ох, не зарекался бы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 18:11

      похвально, не каждый такой принципиальный в отношении непримиримого соперника)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      lloegr 21 августа 2018, 17:59

      главное, держи в курсе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 августа 2018, 17:55

      Спасибо! Рассмешил классно! Просто слов нет!!!

      3
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 21 августа 2018, 17:20

      Ну чтож, здоровая спортивная злость, заслуживает только уважения, главное держать слово, чего к сожелению за некторыми игроками народной команды не наблюдается

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 августа 2018, 17:15

      Да ты в ЦСКА и бесплатно не нужен. Тебя даже полы мыть туда не позовут. Продолжай и дальше сосать у Карпина в надежде, что он тебя в стартовом составе выпустит. Ростов и клубы ФНЛ как раз твой уровень.
      Забил 2 гола и теперь себя героем считает. Запомнились только те матчи, где он выигрывал. А остальные 11 проигранных армейцам матчей он как будто забыл.

      7
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 21 августа 2018, 17:08

      во болелы коней разгарячились, да не идет Паршивый к вам,не идёт,узбагойтесь тавагищи ...он хотя бы в Ростове усидел.

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