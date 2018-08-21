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  • Паршивлюк: «ЦСКА – единственная команда, в которую я никогда не перейду»

Паршивлюк: «ЦСКА – единственная команда, в которую я никогда не перейду»

21 августа 2018, 12:17
54

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал о своих взаимоотношениях с ЦСКА и заявил, что никогда не перейдет в армейский клуб.

Ранее футболист длительное время выступал за «Спартак».

– В клубной карьере вы забили шесть мячей. Два – в ворота ЦСКА. Это ваша любимая команда?

– Если в кавычках, то да. Для меня ЦСКА с детства – главный раздражитель. Так было на школьном уровне, и вот теперь на взрослом. Два моих гола в их ворота я навсегда запомню.

– У вас и сейчас особый настрой на армейцев?

– Опять же, для меня с детства игра с ЦСКА – самая важная. В школе, в первенстве Москвы, в Премьер-лиге – это всегда были битвы.

– Какие матчи с ЦСКА запомнились больше всего?

– Первый – когда мы выиграли 1:0 в «Лужниках», забил Баженов. Мы впервые за семь лет их победили. Второй – в 2009 году, когда Алекс сделал дубль, и мы обыграли их 2:1. Третий – в 2013 году. Мы разгромили ЦСКА 3:0, я забил один из мячей. Ну и теперь еще четвертый матч добавился с «Ростовом».

– Когда-нибудь могли представить, что окажетесь в ЦСКА?

– Нет. Это невозможно. ЦСКА – единственная команда, в которую я никогда не перейду.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Паршивлюк Сергей
Комментарии (54)
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Чикомас
1534844001
Че то хрюшки раздухарились! Один- не пойду, другой. .А самое главное, что ни один, ни другой...совершенннннно не нужны ЦСКА
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SunRomeS
1534844771
Это тонкий намёк....мол в Зенит пойду, вуаля! )
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Чермындыр
1534844945
А первое дерби на Открытие Арене что же, не запомнилось? Ай-яй
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vladimir-7
1534845262
Можно подумать, что Паршивлюку намекнули или предложили перейти в ПФК ЦСКА. Надо же, такое приснилось на старости лет. Спартак был доволен, что избавился от паршивого.
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_Marqella_
1534845621
Игрок уровня Ростова априори не нужен ЦСКА....
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АЛЕКС 58
1534846895
А ЦСКА и на ..й не нужен паршивый игрочишка! Ты и Спартаку так-же нужен!
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Lester84
1534846933
Да ты в ЦСКА и нах никому не нужен. Так что не обольщайся
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mab1011
1534849585
С такой фамилией в ЦСКА игроков не бывает...
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BRO_football
1534860917
Да ты в ЦСКА и бесплатно не нужен. Тебя даже полы мыть туда не позовут. Продолжай и дальше сосать у Карпина в надежде, что он тебя в стартовом составе выпустит. Ростов и клубы ФНЛ как раз твой уровень. Забил 2 гола и теперь себя героем считает. Запомнились только те матчи, где он выигрывал. А остальные 11 проигранных армейцам матчей он как будто забыл.
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OfaZavr
1534864302
похвально, не каждый такой принципиальный в отношении непримиримого соперника)
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