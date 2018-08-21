Лондонский «Арсенал» направил запрос в «Уфу» по поводу просмотра защитника Дивеева

«Арсенал» направил письмо «Уфе» с запросом на просмотр защитника молодежной команды Игоря Дивеева. Башкирский клуб пока не дал ответа лондонцам.

Ранее в Англии сообщили, что 18-летний футболист привлек внимание «Арсенала» во время выступления за сборную России U-20 на международном турнире COTIF-2018, на котором россияне дошла до финала, а Дивеев в решающем матче забил гол.

Дивеев – воспитанник «Уфы». В сезоне-2017/18 он сыграл 24 матча в молодежном первенстве, записав на свой счет три мяча. В нынешней кампании провел одну встречу за «Уфу-2» в ПФЛ.