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  • Лондонский «Арсенал» направил запрос в «Уфу» по поводу просмотра защитника Дивеева

Лондонский «Арсенал» направил запрос в «Уфу» по поводу просмотра защитника Дивеева

21 августа 2018, 13:28
16

«Арсенал» направил письмо «Уфе» с запросом на просмотр защитника молодежной команды Игоря Дивеева. Башкирский клуб пока не дал ответа лондонцам.

Ранее в Англии сообщили, что 18-летний футболист привлек внимание «Арсенала» во время выступления за сборную России U-20 на международном турнире COTIF-2018, на котором россияне дошла до финала, а Дивеев в решающем матче забил гол.

Дивеев – воспитанник «Уфы». В сезоне-2017/18 он сыграл 24 матча в молодежном первенстве, записав на свой счет три мяча. В нынешней кампании провел одну встречу за «Уфу-2» в ПФЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Уфа Арсенал Дивеев Игорь
Комментарии (16)
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Муруал
1534849911
Удачного просмотра парню и блестящей карьеры в Англии.
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SunRomeS
1534849934
Как никак для 18-летнего это вызов, не подкачай!
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woyser
1534850259
Если это не очередная утка, то это просто замечательно. В таком возрасте и проще адаптироваться, и точно будет профессиональный рост. Можно, только пожелать удачи парню!
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dendiesel
1534850838
Желаю, чтобы у Дивеева всё получилось!!! Это круто для 18-летнего футболиста!
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shinnik
1534851286
Кто-то же увидел... И почему не мы...?
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WhiteEgon
1534851562
Рад за Дивеева, что заслужил интерес Арсенала. Но когда, наконец, у нас начнут доверять молодежи? В Европе это обычная практика, когда в основном составе играют парни 18-19 лет. Потом они переходя в в топ клубы. У нас же вообще никому шансов не дают за редким исключением. Головин? Если бы не финансовые проблемы ЦСКА, то Головин до сих пор бы за молодежку бегал или в ФНЛ в аренде пылил. В ЦСКА сейчас закупают молодых игроков из Европы. А как же своя молодежка? Если ребята из оттуда не проходят в главную команду, то зачем молодежка вообще тогда нужна? Проще сразу закупать партиями бразильцев и не тратится на выращивание своих игроков. А потом в сборной играть не кому и все удивляются, как же так? Да и молодежь у нас зажравшаяся. Знакомый рассказывал, что у него друг из молодежки Динамо и получает около 300 000 р. в месяц. Так они всей командой постоянно по клубам зависают, бухают и курят. Новость как-то писали, что какой-то игрок Зенита завершил карьеру в 29-30 лет. Ни разу о нем не слышал. Так он уже купил в Питере квартиру, машину и открыл бизнес. И это парень не играл за главную команду. Так зачем нашим молодым игрокам Реалы, и Манчестеры, если можно и в своих клубах хорошо заработать не играя за основной состав. И это все без учета стоимости обучения игроков в клубах. Неважно есть ли у тебя талант и мастерство, главное финансовое состояние твоих родителей и их "высокопоставленные" знакомые - тогда ты будешь играть. Если нет - иди на завод.
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I_R_O_N_M_A_N
1534851702
Интересна цена вопроса, если всё-таки дело дойдёт до трансфера...
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zigbert
1534852796
Уходить за рубеж лучше в молодом возрасте и пусть в этом повезет Игорю.
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Zenmaster
1534863520
НАДО ПАРНЯ ОТПУСКАТЬ !!!
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OfaZavr
1534864989
очень даже хорошо. лишь бы грамотно воспользовался своим шансом. пусть у него все получиться!
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