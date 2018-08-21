Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лондонский «Арсенал» направил запрос в «Уфу» по поводу просмотра защитника Дивеева

    «Арсенал» направил письмо «Уфе» с запросом на просмотр защитника молодежной команды Игоря Дивеева. Башкирский клуб пока не дал ответа лондонцам.

    Ранее в Англии сообщили, что 18-летний футболист привлек внимание «Арсенала» во время выступления за сборную России U-20 на международном турнире COTIF-2018, на котором россияне дошла до финала, а Дивеев в решающем матче забил гол.

    Дивеев – воспитанник «Уфы». В сезоне-2017/18 он сыграл 24 матча в молодежном первенстве, записав на свой счет три мяча. В нынешней кампании провел одну встречу за «Уфу-2» в ПФЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2018 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 18:23

      очень даже хорошо. лишь бы грамотно воспользовался своим шансом. пусть у него все получиться!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 августа 2018, 18:17

      Бог в помощь!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 августа 2018, 17:58

      НАДО ПАРНЯ ОТПУСКАТЬ !!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 21 августа 2018, 16:29

      Нада выпустить его против шерифа в ЛЕ,там и посмотрят.я бы дал парню шанс сиграть матч на высшем уровне

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 21 августа 2018, 16:12

      Только рад за парня

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 21 августа 2018, 16:08

      дать парню шанс себя проявить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 14:59

      Уходить за рубеж лучше в молодом возрасте и пусть в этом повезет Игорю.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2018, 14:48

      Не отвечать, пока визы в Глазго не дадут!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 21 августа 2018, 14:41

      Интересна цена вопроса, если всё-таки дело дойдёт до трансфера...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 21 августа 2018, 14:39

      Рад за Дивеева, что заслужил интерес Арсенала.
      Но когда, наконец, у нас начнут доверять молодежи? В Европе это обычная практика, когда в основном составе играют парни 18-19 лет. Потом они переходя в в топ клубы.
      У нас же вообще никому шансов не дают за редким исключением. Головин? Если бы не финансовые проблемы ЦСКА, то Головин до сих пор бы за молодежку бегал или в ФНЛ в аренде пылил. В ЦСКА сейчас закупают молодых игроков из Европы. А как же своя молодежка? Если ребята из оттуда не проходят в главную команду, то зачем молодежка вообще тогда нужна? Проще сразу закупать партиями бразильцев и не тратится на выращивание своих игроков. А потом в сборной играть не кому и все удивляются, как же так?
      Да и молодежь у нас зажравшаяся. Знакомый рассказывал, что у него друг из молодежки Динамо и получает около 300 000 р. в месяц. Так они всей командой постоянно по клубам зависают, бухают и курят.
      Новость как-то писали, что какой-то игрок Зенита завершил карьеру в 29-30 лет. Ни разу о нем не слышал. Так он уже купил в Питере квартиру, машину и открыл бизнес. И это парень не играл за главную команду. Так зачем нашим молодым игрокам Реалы, и Манчестеры, если можно и в своих клубах хорошо заработать не играя за основной состав.
      И это все без учета стоимости обучения игроков в клубах. Неважно есть ли у тебя талант и мастерство, главное финансовое состояние твоих родителей и их "высокопоставленные" знакомые - тогда ты будешь играть. Если нет - иди на завод.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +483

      headdevil > WhiteEgon 21 августа 2018, 15:24

      Точно точно. У нас как в Африке- один из 100 до денег доигрался, остальные как прицеп. Поддерживать молодежь никто не хочет на этапе 10-16 лет, а потом либо в утиль, либо контракт на полляма и башню срывает. Причем система гниет с разных сторон. Еще 10 лет назад сам играл во 2-м див. (нынче ПФЛ), общался с челом, который был капитаном дубля Динамо, так мне было легче пойти учится и работать, чем по потным раздевалкам за 15 тысяч бегать, а тому челу предложили скататься в аренду в Благовещенск или куда-то туда, абсолютно без перспектив, а его место занял другой чел, у которого батя ветеран футбола или типа того. Фамилий не называю, но чтоб вы понимали этот сынок ветерана сыграл 1 игру за 2 года, выйдя на замену. А бывший капитан без образования, без нихера, просто скурился. Другой товарищ, с которым играли в футзал до 12 лет, его выхватили с турнира французы и увезли всю семью в Марсель, он отучился в школе и колледже за счет клуба, родителям дали работу, в итоге парень так и не заиграл, но ему оплатили обучение в институте, больше не общаюсь, но верится что у него все хорошо.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11