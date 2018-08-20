Защитник молодежки «Уфы» Дивеев может перебраться в АПЛ. 18-летним игроком интересуется «Арсенал»

Хорошо когда игра молодого футболиста не остается незамеченной. Попасть в такой клуб как Арсенал ,мечта любого футболиста. Игорю нужно только не останавливаться в повышении своего мастерства и двигаться к своей цели.
Защитник молодежной команды «Уфы» Игорь Дивеев попал в сферу интересов «Арсенала».
Скауты лондонского клуба приметили 18-летнего футболиста во время его выступления за сборную России U-20 на международном турнире COTIF-2018. Россияне дошли до финала турнира, проиграв Аргентине в дополнительное время со счетом 1:2. Дивеев в этом матче забил гол.
Дивеев – воспитанник «Уфы». В его активе пока нет игр за основную команду. В сезоне-2017/18 защитник провeл 24 матча в молодежном первенстве России, записав на свой счет три гола. В текущей кампании футболист сыграл одну встречу за «Уфу-2» в ПФЛ.