Защитник молодежки «Уфы» Дивеев может перебраться в АПЛ. 18-летним игроком интересуется «Арсенал»

Защитник молодежной команды «Уфы» Игорь Дивеев попал в сферу интересов «Арсенала».

Скауты лондонского клуба приметили 18-летнего футболиста во время его выступления за сборную России U-20 на международном турнире COTIF-2018. Россияне дошли до финала турнира, проиграв Аргентине в дополнительное время со счетом 1:2. Дивеев в этом матче забил гол.

Дивеев – воспитанник «Уфы». В его активе пока нет игр за основную команду. В сезоне-2017/18 защитник провeл 24 матча в молодежном первенстве России, записав на свой счет три гола. В текущей кампании футболист сыграл одну встречу за «Уфу-2» в ПФЛ.