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    Защитник молодежки «Уфы» Дивеев может перебраться в АПЛ. 18-летним игроком интересуется «Арсенал»

    Защитник молодежной команды «Уфы» Игорь Дивеев попал в сферу интересов «Арсенала».

    Скауты лондонского клуба приметили 18-летнего футболиста во время его выступления за сборную России U-20 на международном турнире COTIF-2018. Россияне дошли до финала турнира, проиграв Аргентине в дополнительное время со счетом 1:2. Дивеев в этом матче забил гол.

    Дивеев – воспитанник «Уфы». В его активе пока нет игр за основную команду. В сезоне-2017/18 защитник провeл 24 матча в молодежном первенстве России, записав на свой счет три гола. В текущей кампании футболист сыграл одну встречу за «Уфу-2» в ПФЛ.

    Источник: Mirror.co.uk

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    20.08.2018 18:27
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 21:51

      Хорошо когда игра молодого футболиста не остается незамеченной. Попасть в такой клуб как Арсенал ,мечта любого футболиста. Игорю нужно только не останавливаться в повышении своего мастерства и двигаться к своей цели.

      5
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      Рейтинг: +597

      Krd123 20 августа 2018, 21:17

      Кстати приятно на Уфу смотреть, хорошо прибавили после семака.

      1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 20 августа 2018, 20:08

      Кто видел как он играет? Правда хорош?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 19:42

      ну если он правда стоит того то просто слухи и интерес обязательно перерастут в что-то конкретное.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 августа 2018, 19:42

      Ничего сверхъестественного - на молодёжном уровне такие трансферы на раз-два проворачиваются. Вот когда кто-то из европейских грандов купит игрока Уфы себе под основу, вот тогда...))

      1
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 20 августа 2018, 19:08

      Пусть интерес перерастёт в реальный тансфер.Уфа движется в правильном направлении.Удачи в развитии и в результатах в РФПЛ.

      5
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      Рейтинг: +67326

      portero 20 августа 2018, 18:50

      там скауты похоже работают..

      4
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 августа 2018, 18:50

      Кот в мешке!)

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 20 августа 2018, 18:33

      главное чтобы не зазведился

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 20 августа 2018, 18:30

      За "Уфой" будущее, Игорю успехов!)

      4
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