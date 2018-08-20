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  • Защитник молодежки «Уфы» Дивеев может перебраться в АПЛ. 18-летним игроком интересуется «Арсенал»

Защитник молодежки «Уфы» Дивеев может перебраться в АПЛ. 18-летним игроком интересуется «Арсенал»

20 августа 2018, 18:27
13

Защитник молодежной команды «Уфы» Игорь Дивеев попал в сферу интересов «Арсенала».

Скауты лондонского клуба приметили 18-летнего футболиста во время его выступления за сборную России U-20 на международном турнире COTIF-2018. Россияне дошли до финала турнира, проиграв Аргентине в дополнительное время со счетом 1:2. Дивеев в этом матче забил гол.

Дивеев – воспитанник «Уфы». В его активе пока нет игр за основную команду. В сезоне-2017/18 защитник провeл 24 матча в молодежном первенстве России, записав на свой счет три гола. В текущей кампании футболист сыграл одну встречу за «Уфу-2» в ПФЛ.

Источник: Mirror.co.uk
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Уфа Арсенал Дивеев Игорь
Комментарии (13)
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Krd123
1534778973
Уфа какая-то приговорённая, что ли))) То молодого Зинченко мс купил, то арс хочет взять
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Chesn0k
1534779023
За "Уфой" будущее, Игорю успехов!)
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Pourport
1534780231
Кот в мешке!)
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portero
1534780253
там скауты похоже работают..
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Муруал
1534781308
Пусть интерес перерастёт в реальный тансфер.Уфа движется в правильном направлении.Удачи в развитии и в результатах в РФПЛ.
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Cules2013
1534783331
Ничего сверхъестественного - на молодёжном уровне такие трансферы на раз-два проворачиваются. Вот когда кто-то из европейских грандов купит игрока Уфы себе под основу, вот тогда...))
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OfaZavr
1534783372
ну если он правда стоит того то просто слухи и интерес обязательно перерастут в что-то конкретное.
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РМЗ
1534784925
Кто видел как он играет? Правда хорош?
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Krd123
1534789034
Кстати приятно на Уфу смотреть, хорошо прибавили после семака.
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zigbert
1534791106
Хорошо когда игра молодого футболиста не остается незамеченной. Попасть в такой клуб как Арсенал ,мечта любого футболиста. Игорю нужно только не останавливаться в повышении своего мастерства и двигаться к своей цели.
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