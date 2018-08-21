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    «Уфа» получила британские визы и полетит на матч с «Рейнджерс»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб отправится в Шотландию на выездной матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Рейнджерс». По его словам, все футболисты и сотрудники получили необходимые визы.

    «Все, кто подавал документы на получение британской визы, получили ее», – сказал Газизов.

    Ранее Газизов высказал опасение, что «Уфа» может не успеть получить британскую визу в срок.

    Встреча «Рейнджерс» – «Уфа» состоится 23 августа. Ответная игра пройдет 30 августа.

    Источник: Sport24

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    21.08.2018 17:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +59

      xxxl8484 22 августа 2018, 03:51

      Натяните им Глазго на Рейнджерс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      storm30111976 22 августа 2018, 00:01

      Ну вот !!! Стоило мне вчера написать здесь, что в ответ скоттов не пустят в Россию, так сразу же британский МИД решил проблему с визами !!! Блин, ничего без меня сделать не могут !!! )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67326

      portero 21 августа 2018, 22:11

      Удачи!
      без неё тяжко

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 20:04

      Теперь все мысли об игре. Удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 19:13

      ну и хорошо что все разрешилось. удачи!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 августа 2018, 19:12

      Это они психологическую атаку устроили !!! Удачи !!!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 21 августа 2018, 18:41

      В добрый путь!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Муруал 22 августа 2018, 20:47

      ЗЕМЛЯ ПРОЩАЙ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 августа 2018, 18:19

      натяните им Глазго на зад.)))

      10
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 августа 2018, 18:16

      Разум победил...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +772

      FCTB 21 августа 2018, 18:06

      Удачи!!!

      3
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