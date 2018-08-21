«Уфа» получила британские визы и полетит на матч с «Рейнджерс»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб отправится в Шотландию на выездной матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Рейнджерс». По его словам, все футболисты и сотрудники получили необходимые визы.

«Все, кто подавал документы на получение британской визы, получили ее», – сказал Газизов.

Ранее Газизов высказал опасение, что «Уфа» может не успеть получить британскую визу в срок.

Встреча «Рейнджерс» – «Уфа» состоится 23 августа. Ответная игра пройдет 30 августа.