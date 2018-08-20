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  • У «Уфы» проблемы с визами. Клуб может пропустить матч с «Рейнджерс» в Лиге Европы

У «Уфы» проблемы с визами. Клуб может пропустить матч с «Рейнджерс» в Лиге Европы

20 августа 2018, 01:16
55

«Уфа» может не успеть получить визы для поездки в Шотландию на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Рейнджерс».

«Мы поедем в посольство со всеми необходимыми документами после матча с «Динамо» [в понедельник]. Надеемся, что они смогут ускорить процесс, но точно сможем узнать об этом в понедельник. Нам сказали, что даже ускоренный процесс занимает минимум пять дней. Очевидно, что этого недостаточно», – сказал президент «Уфы» Шамиль Газизов.

Отмечается, что на прошлой неделе российский велосипедист Игорь Фролов не смог принять участие в соревнованиях Глазго из-за того, что не успел получить визу. Летом «Спартак» не смог отправить свою молодежную команду на турнир в Северной Ирландии из-за новых визовых ограничений.

Матч «Глазго» – «Уфа» пройдет в четверг в Шотландии. Ответная встреча состоится 30 августа в России.

Источник: The Sun
Лига Европы Россия. Премьер-лига Уфа Рейнджерс Газизов Шамиль
Комментарии (55)
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vyacheslav1
1534731807
Беспредел какой-то! Участники квалификации ЛЧ и ЛЕ заранее не могут знать очередного соперника. УЕФА должна позаботиться об ускорении визового процесса для футболистов. И если принимающая страна выдвигает какие-то рогатки, то - поганой метлой эту страну из УЕФА! Одну выгнать и другие будут за 1 день решать все визовые проблемы!
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+50/-50
1534735590
Отсутствие международного опыта на лицо. Бабахнуло там, где не ожидали. "... из-за новых визовых ограничений." Из-за них можно получить "технарь" 0:3 и прощай немытая Европа.
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Бухбух
1534736263
Исключить шотландские клубы из еврокубков !!!
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acor94
1534737069
Так же не выдать визы шотландцам. Пусть тоже будет техническое. Посмотрим как запоют.
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Т34
1534744388
У нас всегда так: то понос, то золотуха. Матч был среди недели, а документы на визы повезут только в понедельник. "Оперативно"!
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storm30111976
1534745558
ну так надо в ответ не пустить скоттов !!! обосновать это тем, что, ну например, ФСБ считает всех игроков рейнджерс террористами !!! и пусть потом тереза мэй и ко визжат по этому поводу сколько им влезет !!! нас рать !!!
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nemolod
1534748706
Если они не дадут визы,то и им в ответ тоже их не давать,только ударом на удар можно и нужно с ними обходиться,силу ломает только другая сила!
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somn
1534749375
1.Глазго - Уфа 3:0 ( техническое за неявку). 2. Наш консульский отдел в Лондоне **..т мозги и не успевает выдать визы игрокам Глазго. Уфа - Глазго 3:0 ( техническое за неявку) 3. Нейтральное поле .....
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OfaZavr
1534750625
неожиданно всплывшая проблемная ситуация напрягает, столько стараний и труда было вложено чтобы первые раунды пройти а тут вдруг на пути оказался нефутбольный барьер. надеюсь смогут разрешить эту ситуацию до игры. нужно было заранее обдумать свои действия на случай если Рейнджерс достанется в соперники, ведь знали поди о визах правила.
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APchelov
1534754572
Скандал и стыдоба! У Тосно не было лицензии. Уфа без визы.
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