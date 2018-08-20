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    У «Уфы» проблемы с визами. Клуб может пропустить матч с «Рейнджерс» в Лиге Европы

    «Уфа» может не успеть получить визы для поездки в Шотландию на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Рейнджерс».

    «Мы поедем в посольство со всеми необходимыми документами после матча с «Динамо» [в понедельник]. Надеемся, что они смогут ускорить процесс, но точно сможем узнать об этом в понедельник. Нам сказали, что даже ускоренный процесс занимает минимум пять дней. Очевидно, что этого недостаточно», – сказал президент «Уфы» Шамиль Газизов.

    Отмечается, что на прошлой неделе российский велосипедист Игорь Фролов не смог принять участие в соревнованиях Глазго из-за того, что не успел получить визу. Летом «Спартак» не смог отправить свою молодежную команду на турнир в Северной Ирландии из-за новых визовых ограничений.

    Матч «Глазго» – «Уфа» пройдет в четверг в Шотландии. Ответная встреча состоится 30 августа в России.

    Источник: The Sun

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    20.08.2018 01:16
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +49

      vyacheslav1 23 августа 2018, 05:12

      Беспредел какой-то! Участники квалификации ЛЧ и ЛЕ заранее не могут знать очередного соперника. УЕФА должна позаботиться об ускорении визового процесса для футболистов. И если принимающая страна выдвигает какие-то рогатки, то - поганой метлой эту страну из УЕФА! Одну выгнать и другие будут за 1 день решать все визовые проблемы!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2018, 14:46

      Ну и нам нужно визу задержать. Будет ничья 3-3. Пенальти будут бить где-нибудь на нейтральном поле. Где безвизовый режим, в Турции, например.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 августа 2018, 19:09

      Мне кажется 3-0 за неявки,поинтересней чем 5-0 с игры!)
      Башкирия попадет под замес,подопечные Стиви хреново отыграли этот месяц,а теперь понемного скрепились,может серия выйти,и начнется она именно с этого м!)

      0
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 20 августа 2018, 18:23

      ну и в чем проблема? надо аналогично поступить с парочкой английских команд, - их по другому не вылечить.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 августа 2018, 14:04

      А что было яйца мять в ту же пятницу, когда стал известен соперник? Суббота рабочий день, как раз бы успели. Если вдруг ничего не решат, договаривайтесь об обмене матчами, чтобы первый был в Уфе.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 августа 2018, 11:42

      Скандал и стыдоба! У Тосно не было лицензии. Уфа без визы.

      3
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo > APchelov 20 августа 2018, 14:27

      Зато это самая большая страна в мире

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 20 августа 2018, 11:04

      Это к Рейнджерс должны быть претензии , что команду в гостях нормально принять не могут ! Или перенести матч нужно в другое место где все смогут приехать с Уфы

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Derzkiy1 20 августа 2018, 14:19

      ты походу не шаришь совсем. Команда тут вообще ничего не решает.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 10:37

      неожиданно всплывшая проблемная ситуация напрягает, столько стараний и труда было вложено чтобы первые раунды пройти а тут вдруг на пути оказался нефутбольный барьер. надеюсь смогут разрешить эту ситуацию до игры. нужно было заранее обдумать свои действия на случай если Рейнджерс достанется в соперники, ведь знали поди о визах правила.

      4
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      Рейтинг: +628

      somn 20 августа 2018, 10:16

      1.Глазго - Уфа 3:0 ( техническое за неявку). 2. Наш консульский отдел в Лондоне **..т мозги и не успевает выдать визы игрокам Глазго. Уфа - Глазго 3:0 ( техническое за неявку) 3. Нейтральное поле .....

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 20 августа 2018, 10:08

      тогда нужно в фифа писать о переносе матчей. За 10 дней успеют сделать.

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