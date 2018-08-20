У «Уфы» проблемы с визами. Клуб может пропустить матч с «Рейнджерс» в Лиге Европы

«Уфа» может не успеть получить визы для поездки в Шотландию на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Рейнджерс».

«Мы поедем в посольство со всеми необходимыми документами после матча с «Динамо» [в понедельник]. Надеемся, что они смогут ускорить процесс, но точно сможем узнать об этом в понедельник. Нам сказали, что даже ускоренный процесс занимает минимум пять дней. Очевидно, что этого недостаточно», – сказал президент «Уфы» Шамиль Газизов.

Отмечается, что на прошлой неделе российский велосипедист Игорь Фролов не смог принять участие в соревнованиях Глазго из-за того, что не успел получить визу. Летом «Спартак» не смог отправить свою молодежную команду на турнир в Северной Ирландии из-за новых визовых ограничений.

Матч «Глазго» – «Уфа» пройдет в четверг в Шотландии. Ответная встреча состоится 30 августа в России.