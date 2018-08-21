«Спартак» интересуется нападающим «Зюлте-Варегем» Фаустеном. В прошлом сезоне он не сыграл ни одного матча

По информации Voetbalnieuws, «Спартак» проявляет интерес к нападающему «Зюлте-Варегем» Энди Фаустену.

Контракт 21-летнего футболиста гаитянского происхождения с бельгийским клубом рассчитан до 2020 года. «Зюлте-Варегем» будет не против отпустить форварда.

В прошлом сезоне Фаустен не провел ни одного матча. Ранее он защищал цвета «Валансьена». По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 250 тысяч евро.