«Спартак» интересуется нападающим «Зюлте-Варегем» Фаустеном. В прошлом сезоне он не сыграл ни одного матча

Если мне память не изменяет, то Робсон в мини-футбол играл до Спартака, А Чуйсе приехал в институт поступать, ну и как это обычно бывает в России провалил экзамены, домой стыдно возвращаться - вот и заиграл в Черноморце, а потом в Спартак))))
По информации Voetbalnieuws, «Спартак» проявляет интерес к нападающему «Зюлте-Варегем» Энди Фаустену.
Контракт 21-летнего футболиста гаитянского происхождения с бельгийским клубом рассчитан до 2020 года. «Зюлте-Варегем» будет не против отпустить форварда.
В прошлом сезоне Фаустен не провел ни одного матча. Ранее он защищал цвета «Валансьена». По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 250 тысяч евро.