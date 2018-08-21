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    «Спартак» интересуется нападающим «Зюлте-Варегем» Фаустеном. В прошлом сезоне он не сыграл ни одного матча

    По информации Voetbalnieuws, «Спартак» проявляет интерес к нападающему «Зюлте-Варегем» Энди Фаустену.

    Контракт 21-летнего футболиста гаитянского происхождения с бельгийским клубом рассчитан до 2020 года. «Зюлте-Варегем» будет не против отпустить форварда.

    В прошлом сезоне Фаустен не провел ни одного матча. Ранее он защищал цвета «Валансьена». По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 250 тысяч евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2018 16:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 22 августа 2018, 01:53

      Если мне память не изменяет, то Робсон в мини-футбол играл до Спартака, А Чуйсе приехал в институт поступать, ну и как это обычно бывает в России провалил экзамены, домой стыдно возвращаться - вот и заиграл в Черноморце, а потом в Спартак))))

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 21 августа 2018, 23:59

      Боятся выпускать - всех порвет.

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 19:55

      Просто смешно. Плавают такие утки.

      5
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 21 августа 2018, 19:52

      Они что издеваются.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 19:09

      очередная утка. ну и что в нем особенного (если он даже не одного матча не сыграл) для того чтобы Спартак обращал на него внимание.

      9
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 августа 2018, 18:35

      Меня возьмите, я тоже не сыграл нигде ни одного матча. И после заключения контракта играть не собираюсь, но на лавке посижу, за бабки.
      А если серьезно, кризис у нас, обнищала страна.

      9
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > kykyi 21 августа 2018, 20:02

      Работай иди, заколебал ныть.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Тraumtanzеr 21 августа 2018, 20:09

      Ты сам то , что нибудь полезного сделал?
      Учитель ты наш.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > kykyi 21 августа 2018, 20:41

      Как минимум не ною и политикой не сру на спортивных сайтах.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Тraumtanzеr 21 августа 2018, 20:46

      Ну если не политикой, то все равно гадить говном ты научился.
      Научись уважать чужое мнение и не указывать другому что и как делать.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > kykyi 21 августа 2018, 22:32

      Ага, могу тебе хлебало обосрать.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Тraumtanzеr 22 августа 2018, 05:36

      Лучше из башки своей говно вытряхни, полегчает.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 августа 2018, 18:05

      купить то игрока который не играл с такой ценой не проблема только вот что с ним потом делать это 2й напарник Роша будет с которым тоже не знают куда его впихнуть

      6
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > Полная Канистра 22 августа 2018, 01:48

      купить и сдать в аренду за 350 000 евро

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      Рейтинг: -19

      Пестрый 21 августа 2018, 18:00

      Икра!! черная)))

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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 21 августа 2018, 17:50

      Так интересоваться-то можно по-разному...
      Например ТАК:
      - Скажите, а правда Фаустен в прошлом сезоне не сыграл ни одного матча?
      - Правда-правда!
      - Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё...

      )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 августа 2018, 17:41

      С-селекция

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